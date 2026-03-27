Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEM PROFESSORES

Copa do Mundo acontecerá sem técnicos brasileiros pela primeira vez

Com a eliminação de Sylvinho pela Albânia, nenhum brasileiro comandará uma Seleção na Copa do Mundo

Marina Branco

Por Marina Branco

27/03/2026 - 9:53 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Sylvinho pela Albânia
Sylvinho pela Albânia -

O Brasil está na Copa do Mundo, mas os técnicos brasileiros estão mais longe dela do que nunca. Com a eliminação da Albânia nas repescagens europeias, o Mundial acontecerá sem um treinador brasileiro pela primeira vez na história.

Derrotada pela Polônia, em Varsóvia, nesta quinta-feira, 26, a equipe comandada por Sylvinho deixou escapar a vaga no torneio, fazendo com que a Copa não tenha um técnico brasileiro pela primeira vez desde o início do torneio, em 1930.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nem mesmo a ampliação da competição, que passou de 32 para 48 seleções, garantiu a presença do país entre os técnicos participantes, com a entrada de um técnico italiano na Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.

Leia Também:

Ancelotti faz convocação de última hora após perder para França
Campeão do Nordestão pelo Bahia encaminha acerto com clube da Série A
Alvo do Vitória recebe proposta de gigante da Série A e agita janela

Nunca ficou sem brasileiros

Desde a primeira edição da Copa, quando a Seleção Brasileira foi dirigida por Píndaro de Carvalho Rodrigues, o Brasil sempre teve representantes entre os treinadores. Ao longo das décadas, essa presença se expandiu para outras seleções.

Em 1966, por exemplo, dois brasileiros comandaram equipes no torneio, sendo Vicente Feola pelo Brasil, e Otto Glória, que levou Portugal ao terceiro lugar, até hoje a melhor campanha da história dos portugueses.

Com o passar dos anos, nomes como Didi (Peru, 1970), Alexandre Guimarães (Costa Rica, 2002 e 2006), René Simões (Jamaica, 1998) e Paulo César Carpegiani (Paraguai, 1998) reforçaram essa tradição. Outros técnicos também marcaram presença fora do país, como Zico, Marcos Paquetá e Luiz Felipe Scolari, que dirigiu Portugal em 2006.

O recorde de participações pertence a Carlos Alberto Parreira, que esteve em seis Copas do Mundo, comandando Brasil (1994 e 2006), Kuwait (1982), Emirados Árabes Unidos (1990), Arábia Saudita (1998) e África do Sul (2010).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carlo Ancelotti copa do mundo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sylvinho pela Albânia
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Sylvinho pela Albânia
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

Sylvinho pela Albânia
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Sylvinho pela Albânia
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

x