Copa do Mundo acontecerá sem técnicos brasileiros pela primeira vez

Sylvinho pela Albânia - Foto: Tullio Puglia/UEFA

O Brasil está na Copa do Mundo, mas os técnicos brasileiros estão mais longe dela do que nunca. Com a eliminação da Albânia nas repescagens europeias, o Mundial acontecerá sem um treinador brasileiro pela primeira vez na história.

Derrotada pela Polônia, em Varsóvia, nesta quinta-feira, 26, a equipe comandada por Sylvinho deixou escapar a vaga no torneio, fazendo com que a Copa não tenha um técnico brasileiro pela primeira vez desde o início do torneio, em 1930.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nem mesmo a ampliação da competição, que passou de 32 para 48 seleções, garantiu a presença do país entre os técnicos participantes, com a entrada de um técnico italiano na Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.

Nunca ficou sem brasileiros

Desde a primeira edição da Copa, quando a Seleção Brasileira foi dirigida por Píndaro de Carvalho Rodrigues, o Brasil sempre teve representantes entre os treinadores. Ao longo das décadas, essa presença se expandiu para outras seleções.

Em 1966, por exemplo, dois brasileiros comandaram equipes no torneio, sendo Vicente Feola pelo Brasil, e Otto Glória, que levou Portugal ao terceiro lugar, até hoje a melhor campanha da história dos portugueses.

Com o passar dos anos, nomes como Didi (Peru, 1970), Alexandre Guimarães (Costa Rica, 2002 e 2006), René Simões (Jamaica, 1998) e Paulo César Carpegiani (Paraguai, 1998) reforçaram essa tradição. Outros técnicos também marcaram presença fora do país, como Zico, Marcos Paquetá e Luiz Felipe Scolari, que dirigiu Portugal em 2006.

O recorde de participações pertence a Carlos Alberto Parreira, que esteve em seis Copas do Mundo, comandando Brasil (1994 e 2006), Kuwait (1982), Emirados Árabes Unidos (1990), Arábia Saudita (1998) e África do Sul (2010).