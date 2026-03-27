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COPA DO NORDESTE

CRB x Vitória: onde assistir, arbitragem, escalações e desfalques

Equipes se enfrentam às 17h deste sábado, 28, no Rei Pelé

João Grassi

Por João Grassi

27/03/2026 - 17:29 h

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Ronald durante CRB 2x2 Vitória pela Copa do Nordeste 2025
Ronald durante CRB 2x2 Vitória pela Copa do Nordeste 2025 -

Em confronto válido pela primeira fase da Copa Nordeste, neste sábado, 28, o Esporte Clube Vitória visita o CRB no Rei Pelé, em Maceió, às 17h.

Após utilizar reservas na estreia, Jair Ventura relacionou os principais jogadores do elenco para a partida. O técnico falou em "recuperar os pontos perdidos" na derrota para o Botafogo-PB no Barradão.

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O treinador Eduardo Barroca, ex-Vitória, utilizou estratégia similar. O Galo da Pajuçara poupou parte dos titulares durante o empate sem gols coma Itabaiana, e agora deve mandar força máxima para o primeiro duelo como mandante.

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Transmissão

A partida terá transmissão pela TV Aratu (TV Aberta) e SportyNet (YouTube)

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez; Aitor Cantalapiedra, Erick e Matheuzinho; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

CRB: Matheus Albino; Hereda, Bressan, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Chrystopher, Pedro Castro e Danielzinho; Douglas Baggio, Mikael e Dadá Belmonte. Técnico: Eduardo Barroca.

Desfalques

Vitória: Claudinho, Alexandre Fintelman, Pedro Henrique, Marinho, Renzo López, Rúben Ismael, Dudu e Edu

CRB: Geovane e Thiago

Arbitragem

  • Árbitro: Paulo Jose Souza Mourão (MA)
  • Auxiliares: Ivanildo Gonçalves da Silva (MA) e Rafael Costa Pinheiro (MA)
  • Quarto árbitro: João Paulo dos Santos Nascimento (AL)

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Copa do Nordeste ec vitória onde assistir

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