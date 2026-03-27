COPA DO NORDESTE
CRB x Vitória: onde assistir, arbitragem, escalações e desfalques
Equipes se enfrentam às 17h deste sábado, 28, no Rei Pelé
Por João Grassi
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Em confronto válido pela primeira fase da Copa Nordeste, neste sábado, 28, o Esporte Clube Vitória visita o CRB no Rei Pelé, em Maceió, às 17h.
Após utilizar reservas na estreia, Jair Ventura relacionou os principais jogadores do elenco para a partida. O técnico falou em "recuperar os pontos perdidos" na derrota para o Botafogo-PB no Barradão.
O treinador Eduardo Barroca, ex-Vitória, utilizou estratégia similar. O Galo da Pajuçara poupou parte dos titulares durante o empate sem gols coma Itabaiana, e agora deve mandar força máxima para o primeiro duelo como mandante.
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Transmissão
A partida terá transmissão pela TV Aratu (TV Aberta) e SportyNet (YouTube)
Prováveis escalações
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez; Aitor Cantalapiedra, Erick e Matheuzinho; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
CRB: Matheus Albino; Hereda, Bressan, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Chrystopher, Pedro Castro e Danielzinho; Douglas Baggio, Mikael e Dadá Belmonte. Técnico: Eduardo Barroca.
Desfalques
Vitória: Claudinho, Alexandre Fintelman, Pedro Henrique, Marinho, Renzo López, Rúben Ismael, Dudu e Edu
CRB: Geovane e Thiago
Arbitragem
- Árbitro: Paulo Jose Souza Mourão (MA)
- Auxiliares: Ivanildo Gonçalves da Silva (MA) e Rafael Costa Pinheiro (MA)
- Quarto árbitro: João Paulo dos Santos Nascimento (AL)
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