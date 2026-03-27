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MERCADO DA BOLA

Vitória anuncia promessa da Portuguesa para o ataque em 2026

Leão da Barra oficializou a chegada do novo reforço por empréstimo

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

27/03/2026 - 18:48 h | Atualizada em 27/03/2026 - 19:11

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Renê em campo pela Portuguesa
Renê em campo pela Portuguesa -

No último dia da janela de transferências domésticas, o Esporte Clube Vitória fechou a contratação do jovem atacante Renê, da Portuguesa, de 22 anos, por empréstimo até o final da temporada. A movimentação já foi confirmada oficialmente pelo clube.

Conforme apurou o portal A TARDE, o acordo entre o Leão da Barra e a Portuguesa foi selado no meio da tarde desta sexta-feira, 27. Já perto do fechamento da janela, o contrato de Renê foi registrado oficialmente no Boletim Informativo (BID) da CBF.

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Segundo a apuração, o Vitória irá pagar um valor de R$ 700 mil pelo empréstimo. Em caso de interesse em adquirir o jogador em definitivo ao final da temporada, o Leão da Barra terá que pagar um valor adicional para o clube paulista.

Temporada de destaque na portuguesa

Renê tem 11 partidas disputadas pela Portuguesa na temporada, com sete gols marcados e duas assistências distribuídas, sendo o principal destaque do time no ano de 2026. Nos últimos três jogos, o atleta marcou quatro gols.

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Necessidade de atacantes no elenco

O Vitória vem sofrendo com o departamento médico na temporada de 2026. Ao contrário do atacante Renato Kayzer, que segue tendo continuidade na equipe titular, o Leão da Barra tem como desfalques os jogadores Renzo López e Pedro Henrique, substitutos diretos de Kayzer como "camisa 9".

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