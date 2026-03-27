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MERCADO DA BOLA

Cria da base do Bahia, lateral acerta com rival nordestino em 2026

Lateral-direito deixa o Furacão após três temporadas para reforçar o Leão da Ilha

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

27/03/2026 - 14:21 h

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Lateral-direito Madson
Lateral-direito Madson -

Cria da base e ex-lateral-direito do Esporte Clube Bahia, Madson, vai reforçar a equipe do Sport Clube Recife na série B do Campeonato Brasileiro de 2026. O jogador estava atuando pelo Athletico Paranaense desde o ano de 2023.

Pela camisa do Athletico Paranaense, Madson acumula 84 partidas, marcando três gols e distribuindo sete assistências ao longo de três temporadas pelo clube. Na última temporada pelo Furacão, após sofrer uma lesão no tornozelo, Madson só atuou por três partidas em 2025.

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No Sport, Madson vai atuar junto com outros jogdores que já jogaram no Bahia, como os meias Carlos de Pena e Yago Felipe, além do atacante Clayson.

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Passagem de Madson pelo Bahia

Revelado pelas categorias da base do Esporte Clube Bahia, Madson atuou profissionalmente defendendo as cores do Esquadrão por 67 partidas entre os anos de 2011 e 2014. Ele deixou o clube após ser alvo de fortes criticas da torcida.

Após sair do Esquadrão, Madson acumulou passagem por equipes como Vasco, Santos, Grêmio e mais recentemente pelo Athlético Paranaense.

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Tags:

Esporte Clube Bahia futebol brasileiro mercado da bola

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