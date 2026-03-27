MERCADO DA BOLA
Cria da base do Bahia, lateral acerta com rival nordestino em 2026
Lateral-direito deixa o Furacão após três temporadas para reforçar o Leão da Ilha
Por Valdomiro Neto
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Cria da base e ex-lateral-direito do Esporte Clube Bahia, Madson, vai reforçar a equipe do Sport Clube Recife na série B do Campeonato Brasileiro de 2026. O jogador estava atuando pelo Athletico Paranaense desde o ano de 2023.
Pela camisa do Athletico Paranaense, Madson acumula 84 partidas, marcando três gols e distribuindo sete assistências ao longo de três temporadas pelo clube. Na última temporada pelo Furacão, após sofrer uma lesão no tornozelo, Madson só atuou por três partidas em 2025.
No Sport, Madson vai atuar junto com outros jogdores que já jogaram no Bahia, como os meias Carlos de Pena e Yago Felipe, além do atacante Clayson.
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Passagem de Madson pelo Bahia
Revelado pelas categorias da base do Esporte Clube Bahia, Madson atuou profissionalmente defendendo as cores do Esquadrão por 67 partidas entre os anos de 2011 e 2014. Ele deixou o clube após ser alvo de fortes criticas da torcida.
Após sair do Esquadrão, Madson acumulou passagem por equipes como Vasco, Santos, Grêmio e mais recentemente pelo Athlético Paranaense.
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