Entenda como Gusttavo Lima ajudou Guto Ferreira a chegar em novo clube

Gusttavo Lima - Foto: Reprodução | Blog Clube GL

Novo técnico do Vila Nova, o ex-Bahia Guto Ferreira chegou em seu novo clube através de uma negociação com influência direta do renomado cantor sertanejo Gusttavo Lima, que também atua como empresário. A informação foi publicada pela ESPN.

De acordo com a reportagem, Gusttavo e Adriano Spadoto, empresário do treinador, são sócios na Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Atlético Clube Paranavaí, do Paraná. Com isso, o artista foi acionado pelo Vila.

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Jorge Bravo, vice-presidente do Tigre, entrou em contato com Gusttavo Lima para ter sua ajuda na contratação de Guto Ferreira, que conversou com seu sócio Adriano e ressaltou a necessidade da contratação.

O cantor conhecido como 'Embaixador' participou de toda a negociação até a assinatura do contrato. As tratativas foram concretizadas na manhã do último domingo, 22, com o anúncio oficial sendo divulgado no mesmo dia.

Guto Ferreira no Bahia

Guto Ferreira soma três passagens pelo Tricolor de Aço, sendo a mais vitoriosa entre 2016 e 2017. Nesse período, além de garantir o retorno à elite do futebol brasileiro, também encerrou um jejum de títulos do clube ao conquistar a Copa do Nordeste de 2017.

Após o sucesso, Guto deixou o Esquadrão ainda em 2017, rumo ao Internacional, mas retornou ao clube em 2018, quando conquistou o Campeonato Baiano. Sua terceira passagem ocorreu em 2021, quando foi contratado com a missão de evitar o rebaixamento à Série B — objetivo que não foi alcançado.

Guto Ferreira pelo Bahia em 2022 | Foto: Felipe Santana | EC Bahia

Apesar da queda, o técnico foi mantido no cargo em 2022, mas acabou eliminado ainda na primeira fase da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano. Mesmo com um bom início na Série B, foi demitido após três derrotas consecutivas, encerrando sua terceira — e última — passagem pelo clube.

No total, o treinador comandou o Tricolor de Aço em 137 jogos, com 69 triunfos, um acesso à Série A e dois títulos: Copa do Nordeste e Campeonato Baiano.