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MERCADO DA BOLA

Gigantes da Série A negociam por transferência de ex-Bahia

Atleta defendeu o Esquadrão de Aço em 2019

João Grassi

Por João Grassi

27/03/2026 - 13:14 h | Atualizada em 27/03/2026 - 13:25

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Ex-jogador do Bahia e atualmente no Botafogo, o atacante Artur Victor, de 28 anos, é alvo do São Paulo neste último dia da janela de transferências doméstica. A informação foi publicada inicialmente pela ESPN.

Botafogo e São Paulo correm contra o tempo para fecharem uma negociação por empréstimo, com um alinhamento para divisão de salários já fechada. A contratação, até o momento, só não está totalmente está fechada por causa de uma cláusula.

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De acordo com a reportagem, os representantes de Artur querem colocar no contrato uma cláusula de saída caso chegue uma proposta do Oriente Médio. O clube paulista, no entanto, não viu o pedido com bons olhos e avalia a situação.

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Reencontro com Roger Machado

Caso seja contratado, Artur Victor vai reencontrar no São Paulo o técnico Roger Machado, com quem trabalhou no Bahia e viveu boa fase em 2019. Naquela temporada, o ponta-direita disputou 55 jogos, marcou 10 gols e distribuiu nove assistências.

Artur Victor
Artur Victor | Foto: Vitor Silva | Botafogo

Já em 2026, o atleta ex-Tricolor perdeu espaço no time carioca e acumula 12 jogos no total, com duas bolas na rede.

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