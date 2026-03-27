Definido! Saiba onde Jacuipense vai mandar seu jogo contra o Palmeiras

Jacuipense mandará jogo longe da Bahia na Copa do Brasil - Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife

O Jacuipense definiu o local onde mandará o jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil, contra o Palmeiras. Após análise que vai além do aspecto esportivo, considerando fatores financeiros, o Leão do Sisal decidiu enfrentar o clube paulista no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná.

Propriedade da Prefeitura Municipal da cidade, o Estádio do Café já foi apontada uma das opções para a partida pelo Portal A TARDE nesta quinta-feira, 26. A Arena das Dunas, em Natal, e o Mané Garrincha, em Brasília, eram as outras possibilidades que foram analisadas.

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Nos bastidores, o Jacuipense considera o jogo como uma oportunidade estratégica para fortalecer a saúde financeira do clube. Fatores como logística, capacidade de público e potencial de arrecadação foram levados em conta para a decisão.

O jogo está marcado para acontecer no dia 13 ou 14 de maio e, antes disso, as equipes se enfrentam pelo duelo de ida com mando de campo do Palmeiras, em 22 ou 23 de abril.

Compromisso fora da Bahia

A realização da partida em solo baiano acabou sendo descartada por limitações estruturais. Um dos critérios do torneio exige que o estádio tenha capacidade mínima para 10 mil pessoas, o que reduz consideravelmente as opções disponíveis no estado.

No interior, o Estádio Eliel Martins, casa do Jacuipense, está em obras de requalificação. A intervenção conta com investimento aproximado de R$ 1,2 milhão, fruto de recursos municipais e emenda parlamentar.

Já em Salvador, o Estádio Metropolitano de Pituaçu, utilizado pelo clube ao longo da temporada, também não pôde ser considerado. O local passará por reformas a partir de 6 de abril, com previsão de término apenas em novembro, dentro do cronograma de preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Outra possibilidade seria o Estádio Joia da Princesa, mas o equipamento não conta, neste momento, com os laudos técnicos atualizados exigidos. O Estádio Manoel Barradas, por sua vez, não é cedido pelo Vitória para jogos de outras equipes.

Diante desse cenário, a única alternativa viável seria a Arena Fonte Nova, que atende às exigências de capacidade. Ainda assim, os altos custos de operação do estádio fizeram com que o Jacuipense optasse por buscar uma solução fora da Bahia.