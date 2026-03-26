CBF detalha tabela dos clubes baianos na Série D do Brasileirão
Tabela inicial da Série D traz confrontos de Jacuipense, Juazeirense, Atlético-BA e Porto-BA
Por Téo Mazzoni
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou as cinco primeiras rodadas dos clubes baianos na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. Conforme o documento, publicado nesta quarta-feira, 25, Jacuipense, Juazeirense, Atlético-BA e Porto-BA têm estreia prevista na competição na primeira semana de abril.
Inseridos no Grupo A10, conforme a regionalização prevista no regulamento da quarta divisão do Brasileirão, Jacuipense, Juazeirense, Atlético-BA dividem a chave com CSE, ASA e CSA. Já o Porto-BA divide o Grupo A12 com Rio Branco-ES, Vitória-ES, Real Noroeste-ES, Tombense-MG e Democrata GV-MG.
O primeiro dos representantes do estado a entrar em campo será a Juazeirense, que enfrenta o CSE no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, às 15h30, no sábado, 4. Logo após, o Porto-BA recebe o Rio Branco, às 16h, no estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro.
Na sequência, o Jacuipense encara o ASA, às 17h do mesmo dia, no Estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca (AL). Já no domingo, 5, o Atlético de Alagoinhas mede forças com o CSA, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), às 16h.
Confira a tabela dos times baianos até a 5ª rodada da Série D:
1ª rodada
04/04 (sáb) – 15h30
Juazeirense x CSE — Adauto Moraes (Juazeiro-BA)
04/04 (sáb) – 16h
Porto-BA x Rio Branco-ES — Agnaldo Bento (Porto Seguro-BA)
04/04 (sáb) – 17h00
ASA x Jacuipense — Coaracy Fonseca (Arapiraca-AL)
05/04 (dom) – 16h00
CSA x Atlético de Alagoinhas — Rei Pelé (Maceió-AL)
2ª rodada
11/04 (sáb) – 16h00
Jacuipense x CSA — Pituaçu (Salvador-BA)
11/04 (sáb) – 18h00
Tombense x Porto-BA — Antônio de Almeida (Tombos-MG)
12/04 (dom) – 16h00
Atlético de Alagoinhas x Juazeirense — Antônio Carneiro (Alagoinhas-BA)
3ª rodada
18/04 (sáb) – 16h
Porto-BA x Democrata GV — Agnaldo Bento (Porto Seguro-BA)
19/04 (dom) – 15h30
Juazeirense x Jacuipense — Adauto Moraes (Juazeiro-BA)
19/04 (dom) – 16h00
Atlético de Alagoinhas x CSE — Antônio Carneiro (Alagoinhas-BA)
4ª rodada
25/04 (sáb) - 16h
Vitória-ES x Porto-BA — Salvador Costa (Vitória-ES)
26/04 (dom) – 15h30
Juazeirense x ASA — Adauto Moraes (Juazeiro-BA)
26/04 (dom) – 16h00
Jacuipense x Atlético de Alagoinhas — Pituaçu (Salvador-BA)
5ª rodada
02/05 (sáb) – 16h00
CSA x Juazeirense — Rei Pelé (Maceió-AL)
02/05 (sáb) – 17h00
Real Noroeste-ES x Porto-BA — José Olímpio Rocha (Águia Branca-ES)
03/05 (dom) – 16h00
Atlético de Alagoinhas x ASA — Antônio Carneiro (Alagoinhas-BA)
03/05 (dom) – 16h00
CSE x Jacuipense — Juca Sampaio (Palmeira dos Índios-AL)
Veja o documento:
Nesta edição, todos os clubes disputarão, no mínimo, 10 jogos e, no máximo, 22, caso cheguem à decisão. A CBF ainda não detalhou as cinco rodadas restantes da fase de grupos para os clubes baianos.
De acordo com o regulamento, seis equipes conquistarão o acesso à Série C de 2027: os quatro semifinalistas e os dois vencedores dos playoffs, que serão disputados entre os quatro clubes eliminados nas quartas de final para definir as duas vagas restantes.
Além do acesso, o campeão também garante vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil do próximo ano.
