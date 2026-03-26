Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GRUPO A10

CBF detalha tabela dos clubes baianos na Série D do Brasileirão

Tabela inicial da Série D traz confrontos de Jacuipense, Juazeirense, Atlético-BA e Porto-BA

Téo Mazzoni

26/03/2026 - 10:03 h | Atualizada em 26/03/2026 - 10:38

Siga o A TARDE no Google

Google icon
CBF divulga tabela da Série D 2026
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou as cinco primeiras rodadas dos clubes baianos na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. Conforme o documento, publicado nesta quarta-feira, 25, Jacuipense, Juazeirense, Atlético-BA e Porto-BA têm estreia prevista na competição na primeira semana de abril.

Inseridos no Grupo A10, conforme a regionalização prevista no regulamento da quarta divisão do Brasileirão, Jacuipense, Juazeirense, Atlético-BA dividem a chave com CSE, ASA e CSA. Já o Porto-BA divide o Grupo A12 com Rio Branco-ES, Vitória-ES, Real Noroeste-ES, Tombense-MG e Democrata GV-MG.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O primeiro dos representantes do estado a entrar em campo será a Juazeirense, que enfrenta o CSE no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, às 15h30, no sábado, 4. Logo após, o Porto-BA recebe o Rio Branco, às 16h, no estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro.

Na sequência, o Jacuipense encara o ASA, às 17h do mesmo dia, no Estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca (AL). Já no domingo, 5, o Atlético de Alagoinhas mede forças com o CSA, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), às 16h.

Confira a tabela dos times baianos até a 5ª rodada da Série D:

1ª rodada

04/04 (sáb) – 15h30

Juazeirense x CSE — Adauto Moraes (Juazeiro-BA)

04/04 (sáb) – 16h

Porto-BA x Rio Branco-ES — Agnaldo Bento (Porto Seguro-BA)

04/04 (sáb) – 17h00

ASA x Jacuipense — Coaracy Fonseca (Arapiraca-AL)

05/04 (dom) – 16h00

CSA x Atlético de Alagoinhas — Rei Pelé (Maceió-AL)

2ª rodada

11/04 (sáb) – 16h00

Jacuipense x CSA — Pituaçu (Salvador-BA)

11/04 (sáb) – 18h00

Tombense x Porto-BA — Antônio de Almeida (Tombos-MG)

12/04 (dom) – 16h00

Atlético de Alagoinhas x Juazeirense — Antônio Carneiro (Alagoinhas-BA)

3ª rodada

18/04 (sáb) – 16h

Porto-BA x Democrata GV — Agnaldo Bento (Porto Seguro-BA)

19/04 (dom) – 15h30

Juazeirense x Jacuipense — Adauto Moraes (Juazeiro-BA)

19/04 (dom) – 16h00

Atlético de Alagoinhas x CSE — Antônio Carneiro (Alagoinhas-BA)

4ª rodada

25/04 (sáb) - 16h

Vitória-ES x Porto-BA — Salvador Costa (Vitória-ES)

26/04 (dom) – 15h30

Juazeirense x ASA — Adauto Moraes (Juazeiro-BA)

26/04 (dom) – 16h00

Jacuipense x Atlético de Alagoinhas — Pituaçu (Salvador-BA)

5ª rodada

02/05 (sáb) – 16h00

CSA x Juazeirense — Rei Pelé (Maceió-AL)

02/05 (sáb) – 17h00

Real Noroeste-ES x Porto-BA — José Olímpio Rocha (Águia Branca-ES)

03/05 (dom) – 16h00

Atlético de Alagoinhas x ASA — Antônio Carneiro (Alagoinhas-BA)

03/05 (dom) – 16h00

CSE x Jacuipense — Juca Sampaio (Palmeira dos Índios-AL)

Veja o documento:

Download
0.00kb

Nesta edição, todos os clubes disputarão, no mínimo, 10 jogos e, no máximo, 22, caso cheguem à decisão. A CBF ainda não detalhou as cinco rodadas restantes da fase de grupos para os clubes baianos.

De acordo com o regulamento, seis equipes conquistarão o acesso à Série C de 2027: os quatro semifinalistas e os dois vencedores dos playoffs, que serão disputados entre os quatro clubes eliminados nas quartas de final para definir as duas vagas restantes.

Além do acesso, o campeão também garante vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil do próximo ano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Atlético-BA jacuipense juazeirense

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

x