TRÊS OPÇÕES
Jacuipense enfrentará Palmeiras fora da Bahia e define estádios; veja opções
Clube baiano ficou sem alternativas para disputar a volta da quinta fase da Copa do Brasil
Por Marina Branco
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Após classificação inédita para a quinta fase da Copa do Brasil, o Jacuipense terá um duro adversário: o Palmeiras. Mas o clube baiano terá outro grande desafio e vai mandar o seu jogo em um estádio fora da Bahia. A TARDE soube com exclusividade que o jogo acontecerá fora do estado, com local exato ainda a ser definido.
As tratativas para o Jacuipense atuar o segundo jogo da quinta fase da Copa do Brasil estão avançadas, e devem alcançar uma resolução ainda esta semana. O duelo, que será o de volta contra o Palmeiras, está marcado para acontecer 13 ou 14 de maio. Antes disso, as equipes se enfrentam com mando de campo do gigante paulista.
Onde o jogo vai acontecer?
O Jacuipense trabalha com três opções de estádios para mandar seu jogo contra o Palmeiras. A partida deve acontecer em um desses locais
- Arena das Dunas (Natal);
- Mané Garrincha (Brasília);
- Estádio do Café (Londrina).
Arena BRB Mané Garrincha | Arena BRB Mané Garrincha | |
A decisão é resultado de uma análise que vai além do aspecto esportivo, considerando fatores financeiros além do peso da torcida na partida.
Internamente, a diretoria do Jacuipense considera o jogo como uma oportunidade estratégica para fortalecer a saúde financeira do clube, levando em conta a logística, capacidade de público e potencial de arrecadação.
Por que não vai ser na Bahia?
A inviabilidade de realizar a partida na Bahia está diretamente ligada à falta de estádios que atendam às exigências da competição. O Jacuipense só poderia jogar em estádio que tivesse capacidade mínima para 10 mil torcedores, o que não é comum no estado.
No interior, o Estádio Eliel Martins, o Valfredão, em Riachão do Jacuípe, onde o Jacuipense manda seus jogos,passa por um processo de requalificação, com investimento de cerca de R$ 1,2 milhão oriundo da prefeitura e de emenda parlamentar.
O Estádio Metropolitano de Pituaçu, em Salvador, que foi usado pelo Jacuipense neste ano, está fora de cogitação por conta de obras de modernização previstas, com início marcado para 6 de abril e conclusão apenas em novembro, visando a Copa do Mundo Feminina de 2027.
O Joia da Princesa, em Feira de Santana, não possui laudos atualizados em vigor.
O Barradão, em Salvador, não é disponibilizado pelo Vitória para uso de outras equipes.
Restou apenas a Arena Fonte Nova em condições de receber um confronto desse porte, com mais de dez mil assentos para torcedores, como opção para o Jacuipense. No entanto, o custo operacional elevado do estádio afastou o time baiano, que buscou alternativas fora do estado.
Resumo da Partida do Jacuipense
- O mando de campo do Jacuipense contra o Palmeiras será fora da Bahia, devido à falta de estádios adequados.
- As negociações apontam para possíveis locais: Arena das Dunas (Natal), Mané Garrincha (Brasília) ou Estádio do Café (Londrina).
- A decisão foi influenciada por questões financeiras, logística e potencial de arrecadação, visando fortalecer a saúde financeira do clube.
- A Bahia tem apenas a Arena Fonte Nova em condições, mas os altos custos operacionais inviabilizam o uso.
- A partida de volta ocorrerá em 13 ou 14 de maio, após o jogo de ida em São Paulo nos dias 22 ou 23 de abril.
Regulamento determina limite mínimo
Para a quinta fase da Copa do Brasil, a exigência é de estádios com capacidade mínima de 10 mil lugares, critério que foi determinante para descartar qualquer alternativa dentro da Bahia.
O regulamento ainda prevê aumento progressivo da capacidade exigida conforme o avanço da competição, sendo duas mil vagas na primeira fase, quatro mil da segunda à quarta, dez mil até as quartas de final e 15 mil nas semifinais e finais.
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Datas
O confronto de ida será disputado em São Paulo, com mando do Palmeiras, nos dias 22 ou 23 de abril. Já a partida de volta, sob responsabilidade do Jacuipense, está prevista para 13 ou 14 de maio.
Além da Copa do Brasil, o clube também enfrenta desafios logísticos em outras competições. O Jacuipense disputará a Série D do Campeonato Brasileiro, com início previsto para abril, e acompanha de perto a situação da Copa do Nordeste, já que o prazo para utilização de Pituaçu como mando de campo está se encerrando.
Jacuipense na Copa do Brasil
O ano de 2026 já é inesquecível para a história do Jacupa. Ao alcançar a quinta fase da competição pela primeira vez, o Jacuipense não só atingiu sua melhor campanha no torneio, como também já garantiu uma arrecadação de R$ 4,85 milhões em premiações.
A vaga foi confirmada após a classificação sobre o Novorizontino, em duelo único disputado em Salvador. Em uma partida equilibrada, o Leão do Sisal segurou o empate por 0 a 0 no tempo normal e levou a decisão para os pênaltis, onde venceu por 5 a 4.
Antes de eliminar a equipe paulista, o Jacuipense já havia superado outros dois adversários na competição. Na segunda fase, passou pelo Ceilândia também nas penalidades, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Já na terceira fase, garantiu a vaga com vitória por 1 a 0 sobre o Santa Catarina no tempo normal.
Histórico da Jacuipense na Copa do Brasil
- 2015 - chegou à segunda fase
- 2023 - eliminado na primeira fase
- 2024 - eliminado na primeira fase
- 2026 - alcançou a quinta fase
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