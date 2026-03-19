Jacuipense fica perto da melhor campanha do interior baiano na Copa do Brasil

Jacuipense faz história na Copa do Brasil de 2026 - Foto: Divulgação | Jacuipense

Após eliminar o Grêmio Novorizontino e se classificar à quinta fase da Copa do Brasil pela primeira vez na história, o Jacuipense ficou mais perto de alcançar a melhor campanha de um clube do interior do Bahia na competição.

Atualmente, o feito pertence à Juazeirense, que parou nas oitavas de final na edição de 2021 após ter despachado o Sport, Volta Redonda e Cruzeiro nas fases anteriores. O Cancão de Fogo foi eliminado para o Santos na ocasião, perdendo por 4 a 2 no placar agregado.

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Nesta temporada, o Jacuipense já bateu o Ceilândia, o Santa Catarina e o Novorizontino, que foi vice-campeão do Campeonato Paulista sob o comando de Enderson Moreira. A vaga foi conquistada nos pênaltis após empate em 0 x 0 no tempo regulamentar, no Estádio de Pituaçu, em Salvador.

Premiação histórica

Jacuipense faz história na Copa do Brasil de 2026 | Foto: Divulgação | Jacuipense

Premiação recorde

O Leão do Sisal já arrecadou R$ 4.85 milhões em premiações na Copa do Brasil. Esse é o maior valor recebido por um clube do interior da Bahia em uma única edição do torneio nacional.

Considerando também os clubes da capital, a quantia fica atrás somente dos valores arrecadados pelo Bahia em 2018, 2019 — campanha recorde em faturamento, com cerca de R$ 11 milhões — e 2025. O Vitória finalista na edição de 2010 faturou cerca de R$ 2.290.000 com o vice-campeonato para o Santos.

Temporada em alta

Antes da história na Copa do Brasil, o Jacuipense já havia escrito seu nome em 2026 ao avançar à semifinal do Campeonato Baiano, quando foi eliminado nos pênaltis para o Vitória no Barradão após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

Nesta temporada, a equipe ainda disputará a Copa do Nordeste e a Série D do Campeonato Brasileiro.