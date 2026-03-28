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POSSÍVEL LESÃO

Kayzer preocupa após marcar e sair de campo com dores contra o CRB

O centroavante marcou o terceiro gol rubro-negro aos 43 minutos do primeiro tempo e foi substituído

Marina Branco

Por Marina Branco

28/03/2026 - 20:04 h

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Renato Kayzer pelo Vitória
Renato Kayzer pelo Vitória -

O sábado do Vitória termina entre alegrias e preocupações. Ao mesmo tempo em que aproveita o 4 a 2 em cima do CRB pela Copa do Nordeste, a torcida do Leão da Barra lida com a notícia da possível lesão de Renato Kayzer, que deixou o campo ainda no primeiro tempo.

Minutos depois de marcar seu gol, em que aproveitou um contra-ataque em velocidade, passou pela marcação e finalizou com força, Kayzer já estava demonstrando desconfortos.

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Depois da comemoração, foi substituído antes mesmo do intervalo, dando lugar a Osvaldo, o que fez com que o Vitória perdesse intensidade e o CRB crescesse no jogo, equilibrando a partida ainda mais com o gol marcado no início do segundo tempo.

A situação agora depende de avaliação médica. Ainda sem diagnóstico oficial, a possível lesão de Kayzer liga o alerta no Vitória, que pode perder uma peça importante do ataque para os próximos compromissos.

O atacante havia sido o último jogador a marcar pelo clube antes da partida e aumentou seus números contra o CRB, se reafirmando como destaque no elenco do Vitória.

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Tags:

Copa do Nordeste ec vitória Renato Kayzer

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