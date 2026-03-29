FICA, MAS VAI
Vitória renova com lateral-direito e o empresta a clube da Série D
Paulo Roberto tem 20 anos e estreou no time principal do Vitória no ano passado, pela Série A
Por Marina Branco
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O lateral-direito Paulo Roberto renovou com o Vitória - mas não fica para defender o Leão. Com novo vínculo com o Rubro-Negro até o final de 2027, Paulo foi emprestado ao Cianorte até dezembro de 2026, projetando apenas um ano defendendo o Vitória.
A ideia é dar rodagem a jovens formados na base, caso de Paulo Roberto, que aos 20 anos está a caminho do terceiro clube de sua carreira.
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O lateral teve suas primeiras oportunidades no time principal do Vitória em 2025, quando disputou dois jogos pela Série A. A estreia aconteceu sob o comando de Rodrigo Chagas, em confronto contra o Atlético-MG.
Apesar de ter atuado bem, Paulo Roberto foi deixado de lado no time principal, até que, na atual temporada, voltou a ser utilizado em outras duas partidas, desta vez pelo Campeonato Baiano, em um período em que o clube utilizou uma formação alternativa.
Além do Vitória
Antes de chegar ao profissional, Paulo Roberto também acumulou experiência em outros contextos. Em 2024, defendeu o Itabuna na Série D por meio de uma parceria com o Vitória e integrou a equipe sub-23 na disputa do Brasileirão de Aspirantes.
Agora, com contrato ampliado e novo destino definido, o lateral segue o processo de desenvolvimento com a expectativa de ganhar mais minutagem ao longo da temporada.
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