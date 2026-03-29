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FICA, MAS VAI

Vitória renova com lateral-direito e o empresta a clube da Série D

Paulo Roberto tem 20 anos e estreou no time principal do Vitória no ano passado, pela Série A

Marina Branco

Por Marina Branco

29/03/2026 - 15:56 h

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Paulo Roberto pelo Vitória
Paulo Roberto pelo Vitória -

O lateral-direito Paulo Roberto renovou com o Vitória - mas não fica para defender o Leão. Com novo vínculo com o Rubro-Negro até o final de 2027, Paulo foi emprestado ao Cianorte até dezembro de 2026, projetando apenas um ano defendendo o Vitória.

A ideia é dar rodagem a jovens formados na base, caso de Paulo Roberto, que aos 20 anos está a caminho do terceiro clube de sua carreira.

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O lateral teve suas primeiras oportunidades no time principal do Vitória em 2025, quando disputou dois jogos pela Série A. A estreia aconteceu sob o comando de Rodrigo Chagas, em confronto contra o Atlético-MG.

Apesar de ter atuado bem, Paulo Roberto foi deixado de lado no time principal, até que, na atual temporada, voltou a ser utilizado em outras duas partidas, desta vez pelo Campeonato Baiano, em um período em que o clube utilizou uma formação alternativa.

Além do Vitória

Antes de chegar ao profissional, Paulo Roberto também acumulou experiência em outros contextos. Em 2024, defendeu o Itabuna na Série D por meio de uma parceria com o Vitória e integrou a equipe sub-23 na disputa do Brasileirão de Aspirantes.

Agora, com contrato ampliado e novo destino definido, o lateral segue o processo de desenvolvimento com a expectativa de ganhar mais minutagem ao longo da temporada.

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ec vitória empréstimo Paulo Roberto

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