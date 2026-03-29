Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Futebol hoje: confira os jogos para assistir neste domingo, 29

Time baiano entra em campo pela Copa do Nordeste e a França, que venceu o Brasil, também joga hoje

Por Gustavo Zambianco

29/03/2026 - 10:27 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Confira os jogos deste domingo, 29
A programação de jogos de futebol neste domingo, 29, apresenta uma programação curta, mas bem distribuída entre partidas nacionais e internacionais, suprindo os gostos de todos os fãs do esporte.

Ao todo são 12 partidas distribuidas entre amistosos internacionais, Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Campeonato Brasileiro, com foco no Juazeirense, clube baiano que entra em campo às 16h, França, que venceu o Brasil por 2 a 1 na última quinta-feira, 26 e o jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Amistosos internacionais

A agenda começa às 10h, com os amistosos internacionais entre seleções da Lituânia e Geórgia, após isso, às 11h a Armênia enfrenta Belarus.

Horas depois, às 16h, a Colômbia joga contra a França, que bateu o Brasil por 2 a 1 na última quinta-feira, 26.

Copa do Nordeste

Já no Brasil, o primeiro compromisso é a segunda rodada da Copa do Nordeste, que começa às 16h entre Juazeirense e Itabaiana. Às 17h00, entram em campo ABC x Sport, Confiança x Fluminense-PI e Piauí x Sousa-PB. Na sequência, às 18h30, o Botafogo-PB enfrenta o ASA.

Taça da Copa do Nordeste
Taça da Copa do Nordeste | Foto: Divulgação | CBF

Copa Sul-Sudeste

Pela Copa Sul-Sudeste, às 18h15, o Avaí joga contra o Cianorte, às 19h30 o América Mineiro encara o Caxias-RS e, às 20h30, o São Bernardo enfrenta o Sampaio Corrêa-RJ.

Fechando o dia, acontece o jogo atrasado válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro entre Athletico-PR e Botafogo às 19h30.

Veja a agenda dos principais jogos neste domingo, 29, e onde assistir

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Amistoso

  • 10h00 – Lituânia x Geórgia – Sportv;
  • 11h00 – Armênia x Bielorrúsia – Disney+;
  • 16h00 – Colômbia x França – Sportv, X Sports, Canal GOAT e Disney+.

CAMPEONATOS NACIONAIS

Copa do Nordeste – 2ª Rodada

  • 16h00 – Juazeirense x Itabaiana – CBF TV;
  • 17h00 – ABC x Sport – Sportynet;
  • 17h00 – Confiança x Fluminense-PI – TV Romário;
  • 17h00 – Piauí x Sousa-PB – TV Show;
  • 18h30 – Botafogo-PB x ASA – Canal do Benja.

Copa Sul-Sudeste – 2ª Rodada

  • 18h15 – Avaí x Cianorte – X Sports e Disney+;
  • 19h30 – América Mineiro x Caxias-RS – Sportynet;
  • 20h30 – São Bernardo x Sampaio Corrêa-RJ – X Sports e Disney+.

Brasileirão Série A – 5ª Rodada (Jogo Atrasado)

  • 19h30 – Athletico-PR x Botafogo – Sportv e Premiere.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Futebol jogos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

x