Futebol hoje: confira os jogos para assistir neste domingo, 29
Time baiano entra em campo pela Copa do Nordeste e a França, que venceu o Brasil, também joga hoje
A programação de jogos de futebol neste domingo, 29, apresenta uma programação curta, mas bem distribuída entre partidas nacionais e internacionais, suprindo os gostos de todos os fãs do esporte.
Ao todo são 12 partidas distribuidas entre amistosos internacionais, Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Campeonato Brasileiro, com foco no Juazeirense, clube baiano que entra em campo às 16h, França, que venceu o Brasil por 2 a 1 na última quinta-feira, 26 e o jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Brasileiro.
Amistosos internacionais
A agenda começa às 10h, com os amistosos internacionais entre seleções da Lituânia e Geórgia, após isso, às 11h a Armênia enfrenta Belarus.
Horas depois, às 16h, a Colômbia joga contra a França, que bateu o Brasil por 2 a 1 na última quinta-feira, 26.
Leia Também:
Copa do Nordeste
Já no Brasil, o primeiro compromisso é a segunda rodada da Copa do Nordeste, que começa às 16h entre Juazeirense e Itabaiana. Às 17h00, entram em campo ABC x Sport, Confiança x Fluminense-PI e Piauí x Sousa-PB. Na sequência, às 18h30, o Botafogo-PB enfrenta o ASA.
Copa Sul-Sudeste
Pela Copa Sul-Sudeste, às 18h15, o Avaí joga contra o Cianorte, às 19h30 o América Mineiro encara o Caxias-RS e, às 20h30, o São Bernardo enfrenta o Sampaio Corrêa-RJ.
Fechando o dia, acontece o jogo atrasado válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro entre Athletico-PR e Botafogo às 19h30.
Veja a agenda dos principais jogos neste domingo, 29, e onde assistir
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Amistoso
- 10h00 – Lituânia x Geórgia – Sportv;
- 11h00 – Armênia x Bielorrúsia – Disney+;
- 16h00 – Colômbia x França – Sportv, X Sports, Canal GOAT e Disney+.
CAMPEONATOS NACIONAIS
Copa do Nordeste – 2ª Rodada
- 16h00 – Juazeirense x Itabaiana – CBF TV;
- 17h00 – ABC x Sport – Sportynet;
- 17h00 – Confiança x Fluminense-PI – TV Romário;
- 17h00 – Piauí x Sousa-PB – TV Show;
- 18h30 – Botafogo-PB x ASA – Canal do Benja.
Copa Sul-Sudeste – 2ª Rodada
- 18h15 – Avaí x Cianorte – X Sports e Disney+;
- 19h30 – América Mineiro x Caxias-RS – Sportynet;
- 20h30 – São Bernardo x Sampaio Corrêa-RJ – X Sports e Disney+.
Brasileirão Série A – 5ª Rodada (Jogo Atrasado)
- 19h30 – Athletico-PR x Botafogo – Sportv e Premiere.
