Ex-Bahia é anunciado por empréstimo em gigante da Série A

Artur pelo Bahia - Foto: Divulgação I EC Bahia

Tem ex-Bahia com novos rumos na Série A - aos 28 anos, o atacante Artur foi anunciado neste sábado, 28, como novo reforço do São Paulo para a sequência da temporada de 2026. O jogador chega por empréstimo junto ao Botafogo, com contrato válido até o fim do ano e cláusula de compra estipulada.

A contratação atende a um pedido do técnico Roger Machado, que busca ampliar as opções ofensivas, principalmente pelas pontas, e vê Artur como alternativa para o lado direito do ataque são paulino.

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O acordo prevê divisão salarial entre os clubes, determinando que o São Paulo ficará responsável por 60% dos vencimentos, enquanto o Botafogo arcará com os outros 40%.

Caso receba proposta do exterior durante o período de empréstimo, o clube paulista terá duas opções: exercer o direito de compra de 60% dos direitos econômicos do atleta por 6 milhões de euros (cerca de R$ 36,2 milhões), com pagamento a partir de janeiro de 2027, ou liberá-lo para negociação internacional.

Passagem pelo Bahia

Antes de ganhar projeção nacional, Artur teve destaque com a camisa do Bahia, onde atuou por empréstimo e chamou atenção pelo desempenho ofensivo. Na época, em 2019, trabalhou inclusive com Roger Machado, disputando 55 jogos, marcando dez gols e dando nove assistências.

O bom momento no clube baiano abriu caminho para sua consolidação no Red Bull Bragantino, onde viveu uma das melhores fases da carreira.

Revelado pelo Palmeiras, o atacante foi recomprado pelo clube paulista em 2023 após se firmar em Bragança Paulista, mas acabou negociado rapidamente com o Zenit, da Rússia.

Em 2025, retornou ao Brasil para defender o Botafogo, onde disputou 60 partidas, marcou dez gols e deu cinco assistências.