REFORÇO
Craque da Seleção se recupera de dores na coxa e retorna aos treinos
Jogador sentiu dores após o amistoso contra a França, na última quinta-feira, 26
Vinicius Júnior, escolhido como o camisa 10 da Seleção Brasileira para esta Data Fifa, treinou normalmente neste domingo, 29, dois dias antes do amistoso contra a Croácia, que acontece às 21h (de Brasília) de terça-feira, 31, no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.
O atacante foi poupado do treinamento do último sábado, 28, por conta de dores na coxa causadas pelo desgaste no amistoso contra a França, disputado na quinta-feira, 26. O jogador chegou a realizar exames médicos na sexta-feira, mas não foi constatada lesão.
A expectativa é que Vinicius Júnior siga como titular no jogo contra os croatas, que será o último compromisso da Seleção Brasileira antes da convocação final para a Copa do Mundo. A lista será anunciada pelo treinador Carlo Ancelotti no dia 18 de maio.
