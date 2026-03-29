HOME > esportes > FUTEBOL
REFORÇO

Craque da Seleção se recupera de dores na coxa e retorna aos treinos

Jogador sentiu dores após o amistoso contra a França, na última quinta-feira, 26

Por Gustavo Nascimento

29/03/2026 - 13:37 h

Vinicius Júnior foi titular da Seleção Brasileiro no amistoso contra a França
Vinicius Júnior foi titular da Seleção Brasileiro no amistoso contra a França

Vinicius Júnior, escolhido como o camisa 10 da Seleção Brasileira para esta Data Fifa, treinou normalmente neste domingo, 29, dois dias antes do amistoso contra a Croácia, que acontece às 21h (de Brasília) de terça-feira, 31, no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.

O atacante foi poupado do treinamento do último sábado, 28, por conta de dores na coxa causadas pelo desgaste no amistoso contra a França, disputado na quinta-feira, 26. O jogador chegou a realizar exames médicos na sexta-feira, mas não foi constatada lesão.

Leia Também:

Com gols-relâmpago, Vitória retoma favoritismo e vence o CRB por 4 a 2
Vini Jr. surge mancando e acende alerta na Seleção Brasileira
Seleção campeã do mundo pode ficar de fora da Copa

A expectativa é que Vinicius Júnior siga como titular no jogo contra os croatas, que será o último compromisso da Seleção Brasileira antes da convocação final para a Copa do Mundo. A lista será anunciada pelo treinador Carlo Ancelotti no dia 18 de maio.

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vinicius Júnior foi titular da Seleção Brasileiro no amistoso contra a França
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

Vinicius Júnior foi titular da Seleção Brasileiro no amistoso contra a França
Play

Jogador sofre acidente e quase perde dedo na Champions League; confira

Vinicius Júnior foi titular da Seleção Brasileiro no amistoso contra a França
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Vinicius Júnior foi titular da Seleção Brasileiro no amistoso contra a França
Play

Juiz acertou? Veja o que diz a regra sobre invasão no pênalti do BaVi

x