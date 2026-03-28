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Taça da Copa do Mundo Fifa

FUTEBOL

Seleção campeã do mundo pode ficar de fora da Copa

Camisa de peso do futebol ainda não garantiu vaga

Taça da Copa do Mundo Fifa - Foto Divulgação | Fifa

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Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

28/03/2026 - 12:21 h

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Tetracampeã da Copa do Mundo, a seleção da Itália corre riscos ser a única a ter levantado a taça a ficar de fora do Mundial que acontecerá entre junho e julho, nos Estados Unidos, México e Canadá. A 'Azzura' ainda não garantiu a vaga na competição.

Segunda colocada em seu grupo nas eliminatórias europeias, atrás da Noruega, a Itália está na repescagem. Na primeira partida, os italianos venceram a Irlanda do Norte por 2 a 0, avançando para o jogo final.

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Para assegurar a vaga para a Copa, após um hiato de 12 anos sem participações na competição, a Itália terá que vencer a Bósnia, fora de casa, em jogo que acontecerá na próxima terça-feira, 31.

Histórico recente

Segunda maior campeã da Copa do Mundo, com quatro conquistas (1934, 1938, 1982, 2006), ao lado da Alemanha, a Itália tem enfrentado um cenário difícil desde o título de 2006.

Itália campeã do Mundo em 2006
Itália campeã do Mundo em 2006 | Foto: Aris Messinis | AFP

Após a Copa de 2006, vencida nos pênaltis contra a França de Zidane, a Itália passou a viver uma mistura de sensações, com dois fracassos seguidos em mundiais (2010 e 2014), e a frustração de não ter se classificado para as copas de 2018 e 2022.

Campeão do mundo em campo com o time de 2006, o técnico Gattuso não escondeu a tensão para o confronto decisivo contra a Bósnia, que pode colocar a seleção novamente no mapa do futebol mundial após mais de uma década.

"Agora vamos jogar esta final. Sabemos que é difícil, vamos tentar nos recuperar bem. A tensão que sentimos também será sentida pelos outros, mas agora vamos aproveitar esta vitória", afirmou Gattuso em coletiva de imprensa após a vitória contra a Irlanda do Norte.

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copa do mundo Itália

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