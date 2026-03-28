Seleção campeã do mundo pode ficar de fora da Copa

Tetracampeã da Copa do Mundo, a seleção da Itália corre riscos ser a única a ter levantado a taça a ficar de fora do Mundial que acontecerá entre junho e julho, nos Estados Unidos, México e Canadá. A 'Azzura' ainda não garantiu a vaga na competição.

Segunda colocada em seu grupo nas eliminatórias europeias, atrás da Noruega, a Itália está na repescagem. Na primeira partida, os italianos venceram a Irlanda do Norte por 2 a 0, avançando para o jogo final.

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Para assegurar a vaga para a Copa, após um hiato de 12 anos sem participações na competição, a Itália terá que vencer a Bósnia, fora de casa, em jogo que acontecerá na próxima terça-feira, 31.

Histórico recente

Segunda maior campeã da Copa do Mundo, com quatro conquistas (1934, 1938, 1982, 2006), ao lado da Alemanha, a Itália tem enfrentado um cenário difícil desde o título de 2006.

Itália campeã do Mundo em 2006 | Foto: Aris Messinis | AFP

Após a Copa de 2006, vencida nos pênaltis contra a França de Zidane, a Itália passou a viver uma mistura de sensações, com dois fracassos seguidos em mundiais (2010 e 2014), e a frustração de não ter se classificado para as copas de 2018 e 2022.

Campeão do mundo em campo com o time de 2006, o técnico Gattuso não escondeu a tensão para o confronto decisivo contra a Bósnia, que pode colocar a seleção novamente no mapa do futebol mundial após mais de uma década.

"Agora vamos jogar esta final. Sabemos que é difícil, vamos tentar nos recuperar bem. A tensão que sentimos também será sentida pelos outros, mas agora vamos aproveitar esta vitória", afirmou Gattuso em coletiva de imprensa após a vitória contra a Irlanda do Norte.