Messi fora da Copa do Mundo? Saiba o que disse o técnico da Argentina

Lionel Messi - Foto: Luis Robayo | AFP

Um dos maiores jogadores da história, o astro Lionel Messi ainda não está garantido na Copa do Mundo de 2026. Campeão e eleito melhor jogador do último Mundial, o meia-atacante virou alvo de boatos sobre uma possível ausência na competição.

Quem comentou sobre o assunto foi o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, ao ser questionado à respeito da presença de Messi na lista final. O craque está no grupo que vai disputar dois amistosos nesta Data Fifa.

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Em entrevista coletiva, Scaloni deixou claro que conta com Messi para a Copa, mas não cravou sua ida e deixou a decisão nas mãos do camisa 10. "Ele vai jogar as duas partidas, mas não sei quantos minutos ou se será titular. É uma grande oportunidade para vê-lo em campo e para todos aproveitarem".

Messi na Copa do Mundo? Quero muito que ele esteja lá, mas a decisão é dele. Tomara que sim. Lionel Scaloni - Técnico da Argentina

Embora não tenha deixado claro se vai atuar no Mundial, Messi não dá indícios de estar próximo de se aposentar do futebol até então. Ele tem contrato com o Inter Miami até dezembro de 2028, vínculo renovado no fim do ano passado.

Amistosos da Argentina

A Seleção Argentina enfrenta a Mauritânia em amistoso nesta sexta-feira, 27, às 20h15, na La Bombonera, em Buenos Aires. Na sequência, volta a campo para encarar Zâmbia, no dia 31 de março, no mesmo estádio.