Lionel Messi marca pelo Inter Miami e chega a 900 gols na carreira

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Lionel Messi alcançou o número de 900 gols - Foto: CARMEN MANDATO

Lionel Messi alcançou o número de 900 gols marcados em sua trajetória profissional nesta quarta-feira, 18. Mesmo com o marco histórico, o time pelo qual joga, Inter Miami, foi eliminado nas oitavas de final da Copa dos Campeões da Concacaf.

A seleção argentina utilizou as redes sociais para parabenizar o seu capitão pela marca alcançada na carreira.

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Como foi o jogo

O Inter Miami empatou com o Nashville SC, pelo placar de 1 a 1, no Chase Stadium, em partida válida pelas oitavas de final da Copa dos Campeões da Concacaf.

Messi abriu o placar após receber passe de Sérgio Reguilón, o argentino dominou e finalizou de canhota de maneira rasteira. O gol de empate saiu aos 29 minutos da segunda etapa, por Cristian Espinoza. O Inter Miami foi eliminado da competição, pelo artifício do gol fora de casa. A primeira partida foi finalizada no Geodis Park, com o placar de 0 a 0.

Frustração com a eliminação

O técnico, e ex-companheiro de Messi no Barcelona, Javier Mascherano, lamentou a derrota e falou sobre a expectativa do time em passar de fase na competição.

“É uma noite muito triste, de profunda decepção. Tínhamos grandes esperanças de avançar na competição”.

Gols na carreira de Messi

Com o gol feito pelo Inter Miami, Messi chegou a marca de 81 tentos com a camisa do time americano, o jogador balançou a rede 672 vezes pelo Barcelona, entre os anos de 2005 e 2021, pelo PSG marcou 32 vezes, e pela seleção argentina foram 115 gols feitos.