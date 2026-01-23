Messi na Libertadores? Inter Miami sonha com vaga no torneio

Inter Miami quer entrar na Libertadores - Foto: Divulgação / Inter Miami

Campeão da MLS em 2025, o Inter Miami passou a alimentar publicamente o desejo de disputar a Copa Libertadores no futuro. A possibilidade foi mencionada por dirigentes e comissão técnica do clube antes da viagem ao Peru, onde a equipe realiza um amistoso de pré-temporada.

Após a declaração do coproprietário Jorge Más, foi a vez do técnico Javier Mascherano comentar o tema. O treinador argentino, que já disputou a Libertadores como jogador, destacou o apelo esportivo da competição, mas admitiu desconhecer a viabilidade da participação de um clube norte-americano no torneio sul-americano.

“Claro que seria genial poder participar de uma Copa Libertadores. Pessoalmente, eu ficaria encantado com a possibilidade. Mas não tenho ideia se é possível. [...] Eu sei que os times mexicanos participaram em um certo momento e depois saíram. Se existe a possibilidade, tomara que sim, mas isso depende dos organizadores”, afirmou Mascherano.

Antes disso, Jorge Más já havia revelado que o assunto chegou a ser levado à cúpula da Conmebol. Segundo o dirigente, o Inter Miami vê a Libertadores como um atrativo especial, inclusive pelo fato de Lionel Messi nunca ter disputado a competição continental.

“Obviamente, um torneio como a Copa Libertadores, eu adoraria ver o Inter Miami participar algum dia para competir contra os gigantes da América do Sul. É uma competição na qual o Leo ainda não jogou. Essas são as nossas aspirações”, declarou o coproprietário ao jornal Olé.

Más também contou que chegou a conversar com Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, sobre a possibilidade, mas deixou claro que, até o momento, as tratativas não avançaram. Assim, a ideia permanece apenas como um desejo do clube, sem qualquer definição concreta sobre uma eventual participação do Inter Miami na principal competição sul-americana.