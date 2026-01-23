Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTEBOL INTERNACIONAL

Messi na Libertadores? Inter Miami sonha com vaga no torneio

Dono do clube e Javier Mascherano admitem sonho de ver o Inter Miami na Libertadores

Redação

Por Redação

23/01/2026 - 9:16 h
Inter Miami quer entrar na Libertadores
Inter Miami quer entrar na Libertadores -

Campeão da MLS em 2025, o Inter Miami passou a alimentar publicamente o desejo de disputar a Copa Libertadores no futuro. A possibilidade foi mencionada por dirigentes e comissão técnica do clube antes da viagem ao Peru, onde a equipe realiza um amistoso de pré-temporada.

Após a declaração do coproprietário Jorge Más, foi a vez do técnico Javier Mascherano comentar o tema. O treinador argentino, que já disputou a Libertadores como jogador, destacou o apelo esportivo da competição, mas admitiu desconhecer a viabilidade da participação de um clube norte-americano no torneio sul-americano.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Claro que seria genial poder participar de uma Copa Libertadores. Pessoalmente, eu ficaria encantado com a possibilidade. Mas não tenho ideia se é possível. [...] Eu sei que os times mexicanos participaram em um certo momento e depois saíram. Se existe a possibilidade, tomara que sim, mas isso depende dos organizadores”, afirmou Mascherano.

Leia Também:

Bahia x Vitória: quem venceu mais clássicos entre 2016 e 2026?
Com Ba-Vi na 3ª rodada, CBF divulga tabela do Brasileiro Feminino
Ex-Flamengo é afastado no Peru após denúncia de agressão sexual

Antes disso, Jorge Más já havia revelado que o assunto chegou a ser levado à cúpula da Conmebol. Segundo o dirigente, o Inter Miami vê a Libertadores como um atrativo especial, inclusive pelo fato de Lionel Messi nunca ter disputado a competição continental.

“Obviamente, um torneio como a Copa Libertadores, eu adoraria ver o Inter Miami participar algum dia para competir contra os gigantes da América do Sul. É uma competição na qual o Leo ainda não jogou. Essas são as nossas aspirações”, declarou o coproprietário ao jornal Olé.

Más também contou que chegou a conversar com Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, sobre a possibilidade, mas deixou claro que, até o momento, as tratativas não avançaram. Assim, a ideia permanece apenas como um desejo do clube, sem qualquer definição concreta sobre uma eventual participação do Inter Miami na principal competição sul-americana.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Conmebol Copa Libertadores Futebol internacional inter miami Lionel Messi

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Inter Miami quer entrar na Libertadores
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Inter Miami quer entrar na Libertadores
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Inter Miami quer entrar na Libertadores
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Inter Miami quer entrar na Libertadores
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

x