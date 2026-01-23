Ex-Flamengo é afastado no Peru após denúncia de agressão sexual

Ex-Flamengo é suspenso por denúncia grave fora de campo - Foto: Divulgação

Às vésperas de um amistoso internacional, o Alianza Lima vive um momento de forte turbulência fora de campo. O clube peruano anunciou, nesta quinta-feira, 22, o afastamento por tempo indeterminado dos jogadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco — ex-Flamengo — e Sergio Peña, todos acusados de crime sexual por uma jovem de 22 anos.

A denúncia veio à tona por meio do jornal argentino A24, que informou que a mulher alega ter sido agredida sexualmente pelos três atletas em um hotel de Montevidéu, no Uruguai, durante a pré-temporada do Alianza Lima.

Diante da repercussão do caso, a diretoria do clube decidiu adotar medidas imediatas. Em comunicado oficial, o Alianza confirmou a suspensão dos jogadores e a abertura de processos internos.

“O clube suspendeu por tempo indeterminado os jogadores envolvidos da equipe principal e iniciou processos disciplinares contra eles, de acordo com nossos regulamentos internos. Nossa instituição manifesta sua total disposição em cooperar com as autoridades enquanto as investigações correspondentes estiverem em andamento”, diz a nota divulgada pela instituição.

Ainda na tarde desta quinta-feira, após a denúncia se tornar pública, torcedores organizados do Alianza Lima invadiram o centro de treinamento do clube e interromperam a atividade que estava sendo realizada no momento, em protesto contra a situação.

O episódio ocorre em meio à preparação da equipe para o amistoso contra o Inter Miami, de Lionel Messi, marcado para este sábado, 24, em Lima, no Peru. O clube não informou se o confronto será impactado pelas recentes ocorrências extracampo.