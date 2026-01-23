Ceará lidera reunião na CBF por títulos nacionais do Nordeste

Movimento de clubes nordestinos ganha força após reconhecimento da CBF do torneio “Campeão dos Campeões” de 1937 pelo Atlético-MG - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Dirigentes do Ceará e da Federação Cearense de Futebol (FCF) estiveram, na tarde desta quinta-feira, 22, em reunião com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para tratar do pedido de reconhecimento das taças dos Torneios Norte-Nordeste de 1968, 1969 e 1970 como títulos equivalentes à 1ª divisão do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o pleito está em análise na Diretoria de Competições da CBF, comandada por Júlio Avelar. Caso os trâmites avancem, o dossiê deve ser encaminhado à Diretoria Jurídica da entidade. Na etapa final, a decisão caberá ao presidente da CBF, Samir Xaud, que poderá aprovar ou recusar o pedido formalizado pelos clubes.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A reunião teve como objetivo prestar esclarecimentos adicionais e obter um posicionamento da CBF sobre o andamento do processo. O movimento ganhou corpo após Ceará, Fortaleza e Sport protocolarem, em outubro de 2025, um pedido oficial junto à entidade máxima do futebol brasileiro. Na ocasião, foi destacado que o Sport conquistou o torneio em 1968, o Ceará em 1969 e o Fortaleza em 1970.

Samir Xaud, inclusive, esteve recentemente ao lado do presidente do Ceará, João Paulo Silva, e do mandatário da FCF, Mauro Carmélio, em uma missão na Europa voltada à observação de modelos e práticas do futebol internacional.

A mobilização dos clubes do Nordeste ganhou ainda mais força após a CBF reconhecer o torneio “Campeão dos Campeões” de 1937, vencido pelo Atlético-MG, como um título análogo à Série A do Brasileirão, elevando o clube mineiro à condição de tricampeão nacional.