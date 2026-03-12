Menu
CINEINSITE
FUTEBOL BRASILEIRO

Ronaldinho Gaúcho ganha série na Netflix com Messi e Neymar

O esporte mais famoso do Brasil ganhou espaço nas telinhas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/03/2026 - 13:40 h

Ronaldinho Gaúcho é um dos homenageados pela Netflix
Ronaldinho Gaúcho é um dos homenageados pela Netflix -

O futebol brasileiro ganhou espaço nas telinhas da Netflix. A plataforma de streaming anunciou o lançamento de três documentários, que revisitam histórias marcantes e materiais inéditos do esporte mais amado do Brasil, com grandes nomes como Ronaldinho Gaúcho e Cafu.

A primeira atração é a minissérie que conta detalhes da trajetória de Ronaldinho Gaúcho. Com previsão de estreia para 16 de abril, o programa conta com depoimentos de figuras importantes do futebol, como Lionel Messi, Neymar Jr. e Roberto Carlos.

Em seguida, a programação segue com um material sobre a conquista do tetracampeonato mundial pela Seleção Brasileira, que aconteceu em 1994. Chamado de ‘Tetra: Acreditar de Novo’, o documentário chega à plataforma no dia 7 de maio.

Já o encerramento das homenagem ao futebol acontece no dia 8 de junho, com o material ‘Várzea: Onde Nasce o Futebol’, que revela os bastidores do futebol de várzea em São Paulo, com participação de Cafu e Raphinha.

Investimento no esporte

Líder de Não-Ficção na Netflix Brasil, Elisa Chalfon revelou que a intenção da plataforma de streaming é encantar e captar a paixão dos brasileiros pelo futebol com os lançamentos, investindo cada vez mais no esporte e sua história.

“O esporte proporciona uma conexão única com a audiência. São histórias que nascem nas ruas, nos bairros, nas famílias, e que atravessam gerações e reforçam o sentimento de orgulho”, disse ela.

“Acreditamos profundamente no poder de contar boas histórias sobre esportes. Esse é um pilar importante para a Netflix, e seguimos comprometidos em investir em produções originais que encantem o público – tanto quem já é fã de esportes quanto quem ainda não é”, completou.

Tags:

Futebol Netflix Ronaldinho Gaúcho

x