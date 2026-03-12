Menu
BANQUETE

Chocolate com ouro, caviar e mais: o cardápio dos famosos no Oscar

Foram necessários 75 chefs, 45 confeiteiros e 325 funcionários para montar o cardápio

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

12/03/2026 - 9:54 h

Festa será marcado por extravagância e uma superprodução
Festa será marcado por extravagância e uma superprodução -

O banquete que será servido às estrelas de Hollywood no Governors Ball, a tradicional festa realizada após a cerimônia do Oscar, será marcado por extravagância e uma superprodução, com direito a estatuetas de chocolate cobertas com ouro 24 quilates e caviar.

O chef-celebridade Wolfgang Puck assina, pelo 32º ano consecutivo, o menu da festa, que contará com mais de 70 pratos para cerca de 1.500 convidados, entre atores, diretores e outros nomes de destaque da indústria.

Em 2026, o cardápio aposta na mistura de sabores internacionais. Entre as novidades estão uma estação de izakaya, tradicional pub japonês, e uma máquina italiana que prepara gelato fresco na hora.

Mesmo com as adições, Puck mantém no menu alguns clássicos que já viraram tradição na festa e costumam se repetir ano após ano.

Superprodução

A operação para fazer o banquete conta com uma superprodução. São 75 chefs, 45 confeiteiros e 325 funcionários, entre gerentes e pessoal de atendimento.

Os profissionais são responsáveis por:

  • 600 pizzas artesanais
  • 3.000 agnolotti de alcachofra
  • 2.000 mini Oscars de chocolate

O volume de ingredientes também se destaca.

A estimativa é de que sejam usados:

  • 91 kg de ribeye maturado
  • 136 kg de salmão defumado
  • 14 kg de caviar Kaluga
  • 227 kg de cogumelos silvestres
  • 91 kg de arroz Nishiki
  • 181 kg de queijos

Além disso, cerca de 7,5 litros de ouro líquido 24 quilates serão usados ​​em uma estação de pulverização para os Oscars de chocolate.

