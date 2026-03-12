BANQUETE
Chocolate com ouro, caviar e mais: o cardápio dos famosos no Oscar
Foram necessários 75 chefs, 45 confeiteiros e 325 funcionários para montar o cardápio
Por Edvaldo Sales
Siga o A TARDE no Google
O banquete que será servido às estrelas de Hollywood no Governors Ball, a tradicional festa realizada após a cerimônia do Oscar, será marcado por extravagância e uma superprodução, com direito a estatuetas de chocolate cobertas com ouro 24 quilates e caviar.
O chef-celebridade Wolfgang Puck assina, pelo 32º ano consecutivo, o menu da festa, que contará com mais de 70 pratos para cerca de 1.500 convidados, entre atores, diretores e outros nomes de destaque da indústria.
Leia Também:
Em 2026, o cardápio aposta na mistura de sabores internacionais. Entre as novidades estão uma estação de izakaya, tradicional pub japonês, e uma máquina italiana que prepara gelato fresco na hora.
Mesmo com as adições, Puck mantém no menu alguns clássicos que já viraram tradição na festa e costumam se repetir ano após ano.
Superprodução
A operação para fazer o banquete conta com uma superprodução. São 75 chefs, 45 confeiteiros e 325 funcionários, entre gerentes e pessoal de atendimento.
Os profissionais são responsáveis por:
- 600 pizzas artesanais
- 3.000 agnolotti de alcachofra
- 2.000 mini Oscars de chocolate
O volume de ingredientes também se destaca.
A estimativa é de que sejam usados:
- 91 kg de ribeye maturado
- 136 kg de salmão defumado
- 14 kg de caviar Kaluga
- 227 kg de cogumelos silvestres
- 91 kg de arroz Nishiki
- 181 kg de queijos
Além disso, cerca de 7,5 litros de ouro líquido 24 quilates serão usados em uma estação de pulverização para os Oscars de chocolate.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes