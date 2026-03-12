Chocolate com ouro, caviar e mais: o cardápio dos famosos no Oscar

Siga o A TARDE no Google

Festa será marcado por extravagância e uma superprodução - Foto: AFP

O banquete que será servido às estrelas de Hollywood no Governors Ball, a tradicional festa realizada após a cerimônia do Oscar, será marcado por extravagância e uma superprodução, com direito a estatuetas de chocolate cobertas com ouro 24 quilates e caviar.

O chef-celebridade Wolfgang Puck assina, pelo 32º ano consecutivo, o menu da festa, que contará com mais de 70 pratos para cerca de 1.500 convidados, entre atores, diretores e outros nomes de destaque da indústria.

Em 2026, o cardápio aposta na mistura de sabores internacionais. Entre as novidades estão uma estação de izakaya, tradicional pub japonês, e uma máquina italiana que prepara gelato fresco na hora.

Mesmo com as adições, Puck mantém no menu alguns clássicos que já viraram tradição na festa e costumam se repetir ano após ano.

Superprodução

A operação para fazer o banquete conta com uma superprodução. São 75 chefs, 45 confeiteiros e 325 funcionários, entre gerentes e pessoal de atendimento.

Os profissionais são responsáveis por:

600 pizzas artesanais

3.000 agnolotti de alcachofra

2.000 mini Oscars de chocolate

O volume de ingredientes também se destaca.

A estimativa é de que sejam usados:

91 kg de ribeye maturado

136 kg de salmão defumado

14 kg de caviar Kaluga

227 kg de cogumelos silvestres

91 kg de arroz Nishiki

181 kg de queijos

Além disso, cerca de 7,5 litros de ouro líquido 24 quilates serão usados ​​em uma estação de pulverização para os Oscars de chocolate.