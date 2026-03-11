HORA DA MARATONA
Oscar 2026: saiba onde assistir todos os indicados à premiação
Produções disputam a categoria de Melhor Filme já podem ser vistas nos cinemas ou no streaming
Por Beatriz Santos
Com a premiação do Oscar 2026 se aproximando, a expectativa dos fãs de cinema aumenta para descobrir quem levará as principais estatuetas. A cerimônia acontece no próximo domingo, 15, e tem entre os destaques o filme brasileiro O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, além da indicação do ator Wagner Moura.
A principal categoria da premiação, Melhor Filme, volta a reunir 10 produções que marcaram o ano no cinema. A seleção inclui desde grandes produções hollywoodianas até obras autorais que conquistaram público e crítica ao longo da temporada.
Entre os indicados estão alguns dos títulos mais premiados e comentados de 2025, como Uma Batalha Após a Outra, Pecadores, Hamnet e outros longas que vêm ganhando destaque em festivais e premiações internacionais.
Se você está interessado em assistir a todos os concorrentes antes da cerimônia, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para descobrir onde assistir aos filmes indicados a Melhor Filme no Oscar 2026.
Filmes indicados a Melhor Filme no Oscar 2026
O Agente Secreto
Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas, se muda de São Paulo para Recife em 1977 na tentativa de escapar dos agentes do governo. Ele chega à capital pernambucana e, em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos.
- Dirigido por: Kleber Mendonça Filho
- Estrelando: Wagner Moura, Alice Carvalho, Gabriel Leone e Tânia Maria
- Onde assistir: Em cartaz nos cinemas e disponível na Netflix
Uma Batalha Após a Outra
Bob Ferguson é um ex-revolucionário que sai da aposentadoria para enfrentar a missão mais importante de toda a sua vida: resgatar a sua filha.
Tendo vivido a juventude como integrante de um grupo de guerrilha, agora a sua fracassada vida o atinge em cheio com frustrações e tristezas quando o mais cruel de sua longa lista de inimigos retorna após passar 16 anos desaparecido e resolve sequestrar a garota.
Diante de tamanha urgência, ele reúne seus antigos companheiros e embarca em um implacável desafio em que precisará correr contra o tempo para salvar quem ele mais ama.
- Dirigido por: Paul Thomas Anderson
- Estrelando: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infiniti, Teyana Taylor e Benicio Del Toro
- Onde assistir: HBO Max
Bugonia
Dois jovens obcecados por teorias da conspiração sequestram a CEO de uma grande empresa, convencidos de que ela é uma alienígena que tem a intenção de destruir o planeta Terra.
- Dirigido por: Yorgos Lanthimos
- Estrelando: Emma Stone, Jesse Plemons e Aidan Delbis
- Onde assistir: Disponível para compra e aluguel no Prime Video, Google Play e Apple TV.
F1: O Filme
O lendário piloto Sonny Hayes (Brad Pitt) é convencido a voltar a correr para apoiar Joshua Pearce (Damson Idris), o jovem novato da escuderia fictícia ApexGP.
Disposto a todos os riscos, Sonny monta uma estratégia para fazer a equipe se tornar vitoriosa, para isso ele precisará do apoio da comissão técnica e de pessoas influentes do esporte, mostrando que a corrida vai muito além das curvas dos autódromos.
- Dirigido por: Joseph Kosinski
- Estrelando: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon e Javier Bardem
- Onde assistir: Em streaming no Apple TV
Frankenstein
O clássico de terror de Mary Shelley ganha nova vida nessa adaptação pela mente de Guillermo Del Toro. Frankenstein acompanha o brilhante, mas egocêntrico cientista Victor Frankenstein que resolve se aventurar em experimentos audaciosos e criar do zero uma criatura com vida.
O que essas tentativas e estudos desencadeiam é uma tragédia tanto para o criador quanto para sua criação monstruosa. Brincar de Deus levou Frankenstein a concretizar suas maiores ambições científicas, mas colocou-o na mira da raiva de sua própria criatura, que, agora, busca por vingança após se ver descartada pelo professor.
- Dirigido por: Guillermo Del Toro
- Estrelando: Oscar Isaac, Mia Goth, Charles Dance, Christoph Waltz e Jacob Elordi
- Onde assistir: Netflix
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
William Shakespeare vive uma tragédia ao lado de sua esposa Agnes Shakespeare quando o casal perde seu filho de 11 anos para uma das várias pragas que assolaram o século XVI.
A trama rejeita a faceta inabalável e intocável de um gênio William Shakespeare, mas apresenta um artista que era influenciado, acima de tudo, pela sua vida diária.
Explorando os temas da perda e da morte, Hamnet acompanha a rotina e o dia a dia de uma família, as alegrias e as tristezas de viver numa pequena vila na Inglaterra do passado e a história de amor poderosa que inspirou a criação da peça Hamlet.
- Dirigido por: Chloé Zhao
- Estrelando: Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson, Joe Alwin e Jacobi Jupe
- Onde assistir: Em cartaz nos cinemas e disponível para aluguel no Apple TV
Marty Supreme
Marty Mauser, um jovem com uma ambição desmedida, está pronto para tudo para realizar seu sonho e provar ao mundo inteiro que nada é impossível para ele. Ele não medirá esforços para alcançar seus sonhos megalomaníacos, nem mesmo se for preciso roubar.
Indo contra aqueles que duvidaram dele, o jogador alcança a grandeza em grandes torneios internacionais, mas também coleciona inimigos no processo.
- Dirigido por: Josh Safdie.
- Estrelando: Timothée Chalamet, Odessa A'Zion, Tylor the Creator, Kevin O'Leary, Abel Ferrara e Gwyneth Paltrow
- Onde assistir: Em cartaz nos cinemas
Pecadores
Dois irmãos gêmeos tentam deixar suas vidas problemáticas para trás e retornam à sua cidade natal para recomeçar. Lá, eles descobrem que um mal ainda maior está à espreita para recebê-los de volta.
- Dirigido por: Ryan Coogler.
- Estrelando: Michael B. Jordan, Wunmi Musaku, Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jack O'Connell e Delroy Lindo.
- Onde assistir: HBO Max
Sonhos de Trem
Um lenhador leva uma vida tranquila enquanto lida com o amor e a perda em uma época de profundas transformações nos Estados Unidos do começo do século 20.
- Dirigido por: Clint Bentley
- Estrelando: Joel Edgerton, Felicty Jones, William H. Macy e Kerry Condon.
- Onde assistir: Netflix
Valor Sentimental
As irmãs Nora e Agnes se reúnem com seu excêntrico pai, Gustav, um famoso diretor que desapareceu há muito tempo. Ele oferece a Nora o papel principal em seu novo filme.
- Dirigido por: Joachim Trier
- Estrelando: Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning e Stellan Skarsgard
- Onde assistir: MUBI
