CINEINSITE
HORA DA MARATONA

Oscar 2026: saiba onde assistir todos os indicados à premiação

Produções disputam a categoria de Melhor Filme já podem ser vistas nos cinemas ou no streaming

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

11/03/2026 - 18:21 h

Leonardo DiCaprio em Uma Batalha Após a Outra
Com a premiação do Oscar 2026 se aproximando, a expectativa dos fãs de cinema aumenta para descobrir quem levará as principais estatuetas. A cerimônia acontece no próximo domingo, 15, e tem entre os destaques o filme brasileiro O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, além da indicação do ator Wagner Moura.

A principal categoria da premiação, Melhor Filme, volta a reunir 10 produções que marcaram o ano no cinema. A seleção inclui desde grandes produções hollywoodianas até obras autorais que conquistaram público e crítica ao longo da temporada.

Leia Também:

Só 8 episódios: nova série do Prime Video é ideal para maratonar hoje
Wagner Moura será apresentador na cerimônia do Oscar 2026
‘O Agente Secreto’ pode perder todas as categorias do Oscar; entenda

Entre os indicados estão alguns dos títulos mais premiados e comentados de 2025, como Uma Batalha Após a Outra, Pecadores, Hamnet e outros longas que vêm ganhando destaque em festivais e premiações internacionais.

Se você está interessado em assistir a todos os concorrentes antes da cerimônia, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para descobrir onde assistir aos filmes indicados a Melhor Filme no Oscar 2026.

Filmes indicados a Melhor Filme no Oscar 2026

O Agente Secreto

Cena de O Agente Secreto
Cena de O Agente Secreto | Foto: Divulgação

Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas, se muda de São Paulo para Recife em 1977 na tentativa de escapar dos agentes do governo. Ele chega à capital pernambucana e, em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos.

  • Dirigido por: Kleber Mendonça Filho
  • Estrelando: Wagner Moura, Alice Carvalho, Gabriel Leone e Tânia Maria
  • Onde assistir: Em cartaz nos cinemas e disponível na Netflix

Uma Batalha Após a Outra

Cena de Uma Batalha Após a Outra
Cena de Uma Batalha Após a Outra | Foto: Divulgação

Bob Ferguson é um ex-revolucionário que sai da aposentadoria para enfrentar a missão mais importante de toda a sua vida: resgatar a sua filha.

Tendo vivido a juventude como integrante de um grupo de guerrilha, agora a sua fracassada vida o atinge em cheio com frustrações e tristezas quando o mais cruel de sua longa lista de inimigos retorna após passar 16 anos desaparecido e resolve sequestrar a garota.

Diante de tamanha urgência, ele reúne seus antigos companheiros e embarca em um implacável desafio em que precisará correr contra o tempo para salvar quem ele mais ama.

  • Dirigido por: Paul Thomas Anderson
  • Estrelando: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infiniti, Teyana Taylor e Benicio Del Toro
  • Onde assistir: HBO Max

Bugonia

Cena de Bugonia
Cena de Bugonia | Foto: Divulgação

Dois jovens obcecados por teorias da conspiração sequestram a CEO de uma grande empresa, convencidos de que ela é uma alienígena que tem a intenção de destruir o planeta Terra.

  • Dirigido por: Yorgos Lanthimos
  • Estrelando: Emma Stone, Jesse Plemons e Aidan Delbis
  • Onde assistir: Disponível para compra e aluguel no Prime Video, Google Play e Apple TV.

F1: O Filme

Cena de F1: O Filme
Cena de F1: O Filme | Foto: Divulgação

O lendário piloto Sonny Hayes (Brad Pitt) é convencido a voltar a correr para apoiar Joshua Pearce (Damson Idris), o jovem novato da escuderia fictícia ApexGP.

Disposto a todos os riscos, Sonny monta uma estratégia para fazer a equipe se tornar vitoriosa, para isso ele precisará do apoio da comissão técnica e de pessoas influentes do esporte, mostrando que a corrida vai muito além das curvas dos autódromos.

  • Dirigido por: Joseph Kosinski
  • Estrelando: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon e Javier Bardem
  • Onde assistir: Em streaming no Apple TV

Frankenstein

Cena de Frankenstein
Cena de Frankenstein | Foto: Divulgação

O clássico de terror de Mary Shelley ganha nova vida nessa adaptação pela mente de Guillermo Del Toro. Frankenstein acompanha o brilhante, mas egocêntrico cientista Victor Frankenstein que resolve se aventurar em experimentos audaciosos e criar do zero uma criatura com vida.

O que essas tentativas e estudos desencadeiam é uma tragédia tanto para o criador quanto para sua criação monstruosa. Brincar de Deus levou Frankenstein a concretizar suas maiores ambições científicas, mas colocou-o na mira da raiva de sua própria criatura, que, agora, busca por vingança após se ver descartada pelo professor.

  • Dirigido por: Guillermo Del Toro
  • Estrelando: Oscar Isaac, Mia Goth, Charles Dance, Christoph Waltz e Jacob Elordi
  • Onde assistir: Netflix

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Cena de Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Cena de Hamnet: A Vida Antes de Hamlet | Foto: Divulgação

William Shakespeare vive uma tragédia ao lado de sua esposa Agnes Shakespeare quando o casal perde seu filho de 11 anos para uma das várias pragas que assolaram o século XVI.

A trama rejeita a faceta inabalável e intocável de um gênio William Shakespeare, mas apresenta um artista que era influenciado, acima de tudo, pela sua vida diária.

Explorando os temas da perda e da morte, Hamnet acompanha a rotina e o dia a dia de uma família, as alegrias e as tristezas de viver numa pequena vila na Inglaterra do passado e a história de amor poderosa que inspirou a criação da peça Hamlet.

  • Dirigido por: Chloé Zhao
  • Estrelando: Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson, Joe Alwin e Jacobi Jupe
  • Onde assistir: Em cartaz nos cinemas e disponível para aluguel no Apple TV

Marty Supreme

Cena de Marty Supreme
Cena de Marty Supreme | Foto: Divulgação

Marty Mauser, um jovem com uma ambição desmedida, está pronto para tudo para realizar seu sonho e provar ao mundo inteiro que nada é impossível para ele. Ele não medirá esforços para alcançar seus sonhos megalomaníacos, nem mesmo se for preciso roubar.

Indo contra aqueles que duvidaram dele, o jogador alcança a grandeza em grandes torneios internacionais, mas também coleciona inimigos no processo.

  • Dirigido por: Josh Safdie.
  • Estrelando: Timothée Chalamet, Odessa A'Zion, Tylor the Creator, Kevin O'Leary, Abel Ferrara e Gwyneth Paltrow
  • Onde assistir: Em cartaz nos cinemas

Pecadores

Cena de Pecadores
Cena de Pecadores | Foto: Divulgação

Dois irmãos gêmeos tentam deixar suas vidas problemáticas para trás e retornam à sua cidade natal para recomeçar. Lá, eles descobrem que um mal ainda maior está à espreita para recebê-los de volta.

  • Dirigido por: Ryan Coogler.
  • Estrelando: Michael B. Jordan, Wunmi Musaku, Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jack O'Connell e Delroy Lindo.
  • Onde assistir: HBO Max

Sonhos de Trem

Cena de Sonhos de Trem
Cena de Sonhos de Trem | Foto: Divulgação

Um lenhador leva uma vida tranquila enquanto lida com o amor e a perda em uma época de profundas transformações nos Estados Unidos do começo do século 20.

  • Dirigido por: Clint Bentley
  • Estrelando: Joel Edgerton, Felicty Jones, William H. Macy e Kerry Condon.
  • Onde assistir: Netflix

Valor Sentimental

Cena de Valor Sentimental
Cena de Valor Sentimental | Foto: Divulgação

As irmãs Nora e Agnes se reúnem com seu excêntrico pai, Gustav, um famoso diretor que desapareceu há muito tempo. Ele oferece a Nora o papel principal em seu novo filme.

  • Dirigido por: Joachim Trier
  • Estrelando: Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning e Stellan Skarsgard
  • Onde assistir: MUBI

