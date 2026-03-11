Menu
CINEMA NACIONAL

Wagner Moura será apresentador na cerimônia do Oscar 2026

Ator brasileiro indicado por O Agente Secreto também subirá ao palco como um dos apresentadores da premiação

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

11/03/2026 - 16:39 h | Atualizada em 11/03/2026 - 16:49

Wagner Moura em O Agente Secreto
Wagner Moura em O Agente Secreto -

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou nesta quarta-feira, 11, novos apresentadores do Oscar 2026. Entre os nomes anunciados está Wagner Moura, ator brasileiro que estrela O Agente Secreto, além de Pedro Pascal (The Last of Us) e outros grandes nomes.

O artista brasileiro chega à cerimônia em um momento de destaque internacional. O filme nacional O Agente Secreto é a grande promessa da noite, concorrendo a quatro estatuetas: Melhor Filme, Melhor Direção de Elenco, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator — para seu protagonista, Wagner Moura.

Outros nomes confirmados

Além da dupla, foram anunciados também Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria), Nicole Kidman (De Olhos Bem Fechados), Delroy Lindo (Pecadores), Ewan McGregor (Trainspotting), Bill Pullman (A Estrada Perdida), Lewis Pullman (Thunderbolts), Channing Tatum (Deadpool & Wolverine), Sigourney Weaver (Avatar: Fogo & Sangue) e Jimmy Kimmel.

Eles se juntam a nomes como Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Demi Moore, Chris Evans e mais.

Onde assistir ao Oscar 2026

A entrega dos prêmios está marcada para acontecer no dia 15 de março de 2026 (um domingo), no Teatro Dolby, em Los Angeles. A cerimônia será transmitida ao vivo no Brasil pela HBO Max (streaming), TNT (TV fechada) e Globo, que exibe o evento na TV aberta pelo segundo ano consecutivo.

A cobertura do canal carioca vai ao ar na sequência do programa Fantástico, com apresentação de Maria Beltrão, tradução simultânea de Anna Viana, comentários de Waldemar Dalenogare e participação especial de Dira Paes.

Já nos Estados Unidos, a exibição será pelo canal ABC, que detém os direitos de transmissão até 2028.

Oscar 2026 wagner moura

