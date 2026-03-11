Só 8 episódios: nova série do Prime Video é ideal para maratonar hoje

Nova série do Prime Video promete encantar os fãs de suspense e é ideal para sua maratona - Foto: Divulgação

Quem gosta de séries de investigação cheias de mistério já tem um novo título para colocar na lista. Com apenas oito episódios e um elenco estrelado, a produção rapidamente se tornou uma das novidades mais comentadas do catálogo do Prime Video, chamando atenção dos fãs de suspense que procuram uma história envolvente para maratonar.

A série é Scarpetta: Médica Legista, adaptação da aclamada obra de Patricia Cornwell que acompanha uma patologista forense brilhante enquanto investiga um crime violento que parece estar conectado a acontecimentos do passado.

Um crime que desperta fantasmas do passado

Na série, acompanhamos Kay Scarpetta (Nicole Kidman), uma brilhante e incansável patologista forense que retorna para a cidade onde iniciou sua carreira com o intuito de assumir um cargo de chefia em sua área.

Kay assume a investigação de um homicídio violento que possui semelhanças inquietantes com seu primeiro grande caso décadas atrás. Enquanto revisita acontecimentos do seu passado profissional e conduz análises e exames no laboratório forense, as suspeitas levam Kay a crer na atuação de um assassino em série.

A extraordinária médica, então, tenta reunir pistas que conectem o crime atual com os eventos que ocorreram anos atrás. Enquanto busca por justiça, Scarpetta precisará confrontar ainda relacionamentos familiares complicados, como a relação conturbada com a irmã Dorothy Farinelli (Jamie Lee Curtis). À medida que a investigação avança, segredos e tensões antigas surgem.

Apesar da popularidade da personagem nos livros, Kay Scarpetta levou mais de 30 anos para ganhar uma adaptação audiovisual. Diversos projetos chegaram a ser discutidos ao longo do tempo, mas apenas agora a história foi concretizada como série de televisão.



Elenco cheio de estrelas aumenta as expectativas

Um dos pontos que mais chama atenção na produção é o elenco de peso. A série é protagonizada por Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis, ambas vencedoras do Oscar, o que naturalmente elevou as expectativas do público em torno do projeto.

Jamie Lee Curtis interpreta Dorothy, a complexa e instável irmã de Kay, enquanto Bobby Cannavale dá vida ao detetive Pete Marino. Já Simon Baker assume o papel de Benton Wesley, o perfilador do FBI.



Nos bastidores, Nicole Kidman também buscou trazer mais realismo à produção. A atriz revelou em entrevistas recentes que passou meses treinando com profissionais da área para garantir precisão na manipulação de instrumentos cirúrgicos e no vocabulário médico.

Suspense científico conduz a narrativa

Diferente de muitos dramas procedurais tradicionais, Scarpetta aposta na ciência forense como fio condutor da investigação. A série explora as salas de necropsia, a análise de evidências e o rigor técnico como ferramentas para compreender crimes e a psicologia humana.

A narrativa da primeira temporada se divide em duas frentes temporais. Enquanto, no presente, Kay investiga um crime que ecoa eventos do passado, flashbacks ambientados nos anos 1990 revelam o início de sua carreira e os desafios de uma mulher em um ambiente majoritariamente masculino e hostil.

Série já aparece entre os destaques do streaming

Com todos os oito episódios já disponíveis, a produção rapidamente entrou em alta no Prime Video e se posiciona como uma das maiores apostas recentes da plataforma para os fãs de suspense investigativo.

A recepção inicial também tem sido positiva: atualmente, a série conta com 74% de aprovação da crítica especializada no Rotten Tomatoes.

Antes mesmo da estreia, o projeto recebeu um pedido inicial de duas temporadas, algo incomum para novas séries do gênero. A proposta dos produtores é adaptar pares de livros da franquia a cada temporada, ampliando o universo da personagem na televisão.

Com uma investigação complexa, suspense psicológico e um elenco estrelado, Scarpetta: Médica Legista surge como uma ótima opção para quem quer começar hoje mesmo uma maratona envolvente no streaming.