Wagner Moura no Oscar: Salvador terá festas com telão e drinks especiais

Bar e cinemas da capital baiana vão exibir a premiação - Foto: Victor Jucá | Divulgação

Salvador será palco de diversas reuniões de fãs e torcedores no próximo domingo, 15, dia que acontece o Oscar. Neste ano, o baiano Wagner Moura e o filme ‘O Agente Secreto’ estão na disputa.

Realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, a partir das 21h (horário de Brasília), a cerimônia será transmitida em telões para o público acompanhar à distância.

Velho Espanha

No bar Velho Espanha, que fica localizado no bairro dos Barris, o público poderá acompanhar uma roda de samba no final da tarde, seguida da exibição da premiação nas televisões do estabelecimento. O couvert custa R$ 25.

Vai acontecer um concurso de fantasias inspiradas em Wagner Moura. A ideia é que o público se vista como personagens vividos pelo ator na TV, cinema ou teatro. O prêmio é de R$ 300 em consumação no bar.

Além disso, o estabelecimento terá drinks divertidos, criados especialmente para o evento. Algumas bebidas foram batizadas de ‘Kleber Mendonça’, ‘Alice Carvalho’ e ‘Wagner Moura’.

Já o prato da noite será apimentado, com o nome ‘O Baiano Tem o Molho’, fazendo referência à música do cantor O Kanalha, que se tornou a trilha sonora que embala a torcida pelo ator baiano.

Cine Glauber Rocha

O Cine Glauber Rocha, que fica na Praça Castro Alves, vai transmitir a cerimônia com direito a festa com DJ no terraço do imóvel histórico, às 17h.

A exibição da cerimônia acontecerá em duas salas do cinema, a partir das 20h. Os ingressos custam R$ 60 e podem ser adquiridos no local e na internet.

Cinema do Shopping Paseo

No cinema do Shopping Paseo, no bairro da Pituba, o evento de exibição começará às 18h30, com um tapete vermelho, seguido de um bate-papo com críticos de cinema às 19h.

A partir das 20h, será exibida a cerimônia na íntegra. O público terá direito a pipoca e refrigerante, com ingresso por R$ 50.

As pessoas também vão poder concorrer a prêmios. Vencem aqueles que acertarem o bolão dos vencedores, o melhor look e o melhor look inspirado nos filmes do Oscar.

Wagner Moura e O Agente Secreto

Wagner Moura foi indicado na categoria de Melhor Ator. Já o filme concorre em Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco/Seleção de Elenco.

Em janeiro deste ano, O Agente Secreto rendeu ao baiano o prêmio de melhor ator em filme de drama no Globo de Ouro. No ano passado, ele levou o título de melhor ator também no Festival de Cannes, com o mesmo longa.