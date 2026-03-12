BRASIL NO OSCAR
Quem é Adolpho Veloso? Conheça filmes do brasileiro indicado ao Oscar
Diretor de fotografia acumula trabalhos em filmes, séries e videoclipes
Por Beatriz Santos
Representante brasileiro no Oscar, que acontece neste domingo, 15, o diretor de fotografia Adolpho Veloso já venceu duas estatuetas de Melhor Fotografia pelo filme Sonhos de Trem (2025), nas premiações do Critics Choice Awards e do Film Independent Spirit Awards.
Ele concorre na mesma categoria na maior cerimônia do cinema, ao lado de Dan Laustsen (Frankenstein), Darius Khondji (Marty Supreme), Michael Bauman (Uma Batalha Após a Outra) e Outono Durald Arkapaw (Pecadores).
Disponível na Netflix, o longa com assinatura brasileira na cinematografia é dirigido pelo americano Clint Bentley, e acompanha um lenhador nos Estados Unidos do início do século passado.
Outros trabalhos de Adolpho Veloso
É o segundo filme do diretor Clint Bentley que Veloso colabora: o primeiro foi Jóquei (2021).
Ao longo da carreira, o diretor de fotografia também participou de outros projetos no cinema. Seu currículo inclui o documentário On Yoga: The Architecture of Peace (2017), dirigido por Heitor Dhalia; Rodantes (2021), de Leandro Lara; O Perfeito David (2021), de Felipe Gomez Aparicio; e Mosquito (2020), de João Nuno Pinto.
Adolpho também assinou a direção de fotografia da série Becoming Elizabeth (2022), que acompanha a juventude da Rainha Elizabeth I.
O seu trabalho mais recente é o filme Queen at Sea (2026), de Lance Hammer. E Adolpho desempenha a função no ainda inédito longa Remain, próximo lançamento do diretor M. Night Shyamalan, de O Sexto Sentido (1999).
Videoclipes e publicidade
Para além do cinema, o diretor assinou videoclipes musicais e comerciais de marcas como Nike, Mercedes e Renault.
Entre os clipes que ele trabalhou estão BK’ – Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer (2025), Pabllo Vittar e Gloria Groove – AMEIANOITE (2022), Tom Misch e Yussef Dayes – What Kinda Music (2020), Labrinth – Miracle (2019), Lefa e Vald – Bitch (2019) e Tagua Tagua – Rastro de Pó (2018).
Paulistano e corinthiano, Veloso se formou em Cinema na FAAP em 2010.
