Só 6 episódios: essa série da Netflix é perfeita para sua quinta-feira
Suspense intenso, reviravoltas inesperadas e uma história que prende do início ao fim fazem desta produção curta uma escolha ideal para maratonar
Por Beatriz Santos
Com a semana quase chegando ao fim, surge aquela dúvida: o que assistir durante o tempo livre da noite de quinta-feira? Com o catálogo extenso da Netflix, escolher algo realmente envolvente pode parecer difícil.
É justamente nesse momento que as minisséries curtas ganham destaque, especialmente aquelas que conseguem prender o espectador do primeiro ao último episódio.
Uma dessas produções é Depois da Cabana, minissérie alemã que conquistou o público com uma trama cheia de mistério e reviravoltas. Baseada no romance Liebes Kind, do autor Romy Hausmann, a produção acompanha Lena, uma mulher que passou anos em cativeiro em uma casa isolada junto com seus filhos.
Um mistério que começa com uma fuga
Durante mais de uma década, as crianças Hannah e Jonathan cresceram sem conhecer nada do mundo exterior. Tudo o que sabem vem da rotina rígida e controladora imposta por quem os mantém presos. A situação muda quando Lena consegue aproveitar uma pequena brecha na vigilância e finalmente escapa com os filhos.
Mas a fuga não significa o fim dos problemas. Pelo contrário: ela abre caminho para uma investigação cheia de perguntas e conexões com um crime antigo que nunca foi resolvido.
Com apenas seis episódios de cerca de 40 minutos cada, a trama começa de forma impactante. Uma mulher em fuga é atropelada e levada em estado grave para o hospital.
A única testemunha do ocorrido é Hannah (Naila Schuberth), uma menina de comportamento estranho, cujos relatos misturam realidade e fantasia. Segundo ela, a mulher é sua mãe, chamada Lena (Kim Riedle), e ambas fugiram após uma violenta briga em casa.
Um desaparecimento de 13 anos volta à tona
O caso rapidamente chama a atenção da polícia por um motivo inquietante: Lena possui o mesmo nome e as mesmas características físicas de uma mulher que desapareceu há 13 anos em um caso nunca solucionado.
A possível ligação reacende o drama dos pais da desaparecida e levanta uma pergunta perturbadora: será que elas são realmente a mesma pessoa?
Ao longo dos episódios, a narrativa avança revelando pistas e segredos que mudam constantemente a percepção do espectador. A série aposta em uma estrutura dinâmica, em que novas informações surgem gradualmente enquanto a investigação se desenrola.
Depois da Cabana tem o mérito de ser uma série movimentada, nunca permanecendo no mesmo lugar. A história caminha, segredos são revelados e viradas ganham a tela episódios após episódio sem nunca parecerem forçadas.
O roteiro coloca o espectador em meio à confusão, mas os personagens estão tão perdidos quando o público, que vai entendendo melhor o ocorrido e a trama ao lado dos policiais responsáveis pela investigação e com algumas pistas plantadas pelo texto.
Um suspense psicológico cheio de tensão
A minissérie alemã se sustenta especialmente na construção do clima e do mistério. Entende-se que Lena e Hannah eram mantidas em um sinistro cativeiro, mas quão envolvidas elas estão com o sequestrador?
A série é inteligente ao transmitir ao espectador a sensação de que as personagens são controladas pelo medo nascido do abuso de uma relação controladora, pois esse controle é tudo o que Hannah conhece. A narrativa utiliza a voz do sequestrador para explicar a força desse trauma e poder.
Mesmo assim, a produção mantém um forte clima de incerteza até o final. A dubiedade de alguns personagens permanece até o clímax, recompensando o público com revelações que reconfiguram toda a história.
Aprovação quase unânime da crítica
O sucesso da minissérie também se reflete na recepção da crítica. Atualmente, a produção conta com 100% de aprovação da crítica e 82% de aprovação do público no Rotten Tomatoes, números que reforçam sua força como um dos suspenses mais elogiados do catálogo.
Curta, intensa e cheia de mistérios, a minissérie se encaixa perfeitamente em uma maratona rápida, especialmente em uma noite de quinta-feira, quando tudo o que muita gente procura é uma história envolvente para acompanhar até o fim.
