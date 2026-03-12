VEM AÍ!
Onde assistir ao Oscar em Salvador? Veja programação de bares e cinemas
Premiação ocorre no dia 15 de março, em Los Angeles, nos EUA
Um dos momentos mais aguardados pelos brasileiros amantes do cinema está chegando: o Oscar. Com produções nacionais entre os destaques da edição de 2026, Salvador já se prepara para torcer pelo cinema brasileiro durante a cerimônia, marcada para o dia 15 de março.
Entre bares e cinemas da capital baiana, alguns estabelecimentos já organizam transmissões especiais do evento, reunindo cinéfilos e curiosos para acompanhar a maior premiação do cinema mundial.
Em 2026, o Brasil chega forte à disputa. O filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, concorre em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, pelo baiano Wagner Moura e Melhor Elenco. Outro brasileiro também aparece entre os indicados: o diretor Adolpho Veloso, que disputa o prêmio de Melhor Fotografia, com o longa “Sonhos de Trem”.
🏆 Veja onde assistir o Oscar em Salvador
🎬 Cine Daten Paseo
- Data: 15 de março - Domingo
- Horário: a partir das 18h30
- Local: Cine Daten Paseo – Rua Rubens Guelli, 135, Itaigara, Salvador
- Ingressos: R$ 50 (inclui pipoca e refrigerante)
- Venda: site da Circuito Saladearte ou nas bilheterias dos cinemas
🎬 Cine Glauber Rocha
- Data: 15 de março - Domingo
- Horário: a partir das 17h
- Local: Cine Glauber Rocha - Praça Castro Alves, 5 - Centro, Salvador - BA, 40026-004
- Ingressos: A partir de R$ 60 (até 10 de março)
- Venda: bilheteria do cinema ou pelo site do Cine Glauber Rocha
- Programação: 17h: DJ Raiz no terraço | 20h: transmissão do Oscar
🎬 Velho Espanha Bar e Cultura | Samba Wagner
- Data: 15 de março - Domingo
- Horário: a partir das 16h
- Local: Velho Espanha - R. Gen. Labatut, 38 - Barris, Salvador - BA, 40070-100
- Programação:
16h: Samba da Democracia com Pedrão Abib
20h: Transmissão da cerimônia do Oscar 2026
- Destaque: Concurso de fantasia inspirado em personagens de Wagner Moura, com prêmio de R$ 300 em consumação.
Em 2025, um telão foi instalado no Pelourinho para que o público acompanhasse a premiação ao ar livre. No entanto, até o momento, ainda não há confirmação sobre uma programação do tipo para a edição deste ano.
