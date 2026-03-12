Menu
HOME > CINEINSITE
VEM AÍ!

Onde assistir ao Oscar em Salvador? Veja programação de bares e cinemas

Premiação ocorre no dia 15 de março, em Los Angeles, nos EUA

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

12/03/2026 - 8:04 h

Em 2026, o Brasil chega forte à disputa
Em 2026, o Brasil chega forte à disputa

Um dos momentos mais aguardados pelos brasileiros amantes do cinema está chegando: o Oscar. Com produções nacionais entre os destaques da edição de 2026, Salvador já se prepara para torcer pelo cinema brasileiro durante a cerimônia, marcada para o dia 15 de março.

Entre bares e cinemas da capital baiana, alguns estabelecimentos já organizam transmissões especiais do evento, reunindo cinéfilos e curiosos para acompanhar a maior premiação do cinema mundial.

Em 2026, o Brasil chega forte à disputa. O filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, concorre em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, pelo baiano Wagner Moura e Melhor Elenco. Outro brasileiro também aparece entre os indicados: o diretor Adolpho Veloso, que disputa o prêmio de Melhor Fotografia, com o longa “Sonhos de Trem”.

Mostra de cinema chega a Salvador com seleção de filmes raros
A Noiva e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador
Ator da Marvel acusa ex de orquestrar 'ataque de fezes' contra ele; entenda

🏆 Veja onde assistir o Oscar em Salvador

🎬 Cine Daten Paseo

  • Data: 15 de março - Domingo
  • Horário: a partir das 18h30
  • Local: Cine Daten Paseo – Rua Rubens Guelli, 135, Itaigara, Salvador
  • Ingressos: R$ 50 (inclui pipoca e refrigerante)
  • Venda: site da Circuito Saladearte ou nas bilheterias dos cinemas

🎬 Cine Glauber Rocha

  • Data: 15 de março - Domingo
  • Horário: a partir das 17h
  • Local: Cine Glauber Rocha - Praça Castro Alves, 5 - Centro, Salvador - BA, 40026-004
  • Ingressos: A partir de R$ 60 (até 10 de março)
  • Venda: bilheteria do cinema ou pelo site do Cine Glauber Rocha
  • Programação: 17h: DJ Raiz no terraço | 20h: transmissão do Oscar

🎬 Velho Espanha Bar e Cultura | Samba Wagner

  • Data: 15 de março - Domingo
  • Horário: a partir das 16h
  • Local: Velho Espanha - R. Gen. Labatut, 38 - Barris, Salvador - BA, 40070-100
  • Programação:

16h: Samba da Democracia com Pedrão Abib

20h: Transmissão da cerimônia do Oscar 2026

  • Destaque: Concurso de fantasia inspirado em personagens de Wagner Moura, com prêmio de R$ 300 em consumação.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Velho Espanha Bar e Cultura (@velhoespanha)

Em 2025, um telão foi instalado no Pelourinho para que o público acompanhasse a premiação ao ar livre. No entanto, até o momento, ainda não há confirmação sobre uma programação do tipo para a edição deste ano.

O Agente Secreto oscar Oscar 2026

