Onde assistir ao Oscar em Salvador? Veja programação de bares e cinemas

Siga o A TARDE no Google

Em 2026, o Brasil chega forte à disputa - Foto: Divulgação

Um dos momentos mais aguardados pelos brasileiros amantes do cinema está chegando: o Oscar. Com produções nacionais entre os destaques da edição de 2026, Salvador já se prepara para torcer pelo cinema brasileiro durante a cerimônia, marcada para o dia 15 de março.

Entre bares e cinemas da capital baiana, alguns estabelecimentos já organizam transmissões especiais do evento, reunindo cinéfilos e curiosos para acompanhar a maior premiação do cinema mundial.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em 2026, o Brasil chega forte à disputa. O filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, concorre em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, pelo baiano Wagner Moura e Melhor Elenco. Outro brasileiro também aparece entre os indicados: o diretor Adolpho Veloso, que disputa o prêmio de Melhor Fotografia, com o longa “Sonhos de Trem”.

🏆 Veja onde assistir o Oscar em Salvador

🎬 Cine Daten Paseo

Data: 15 de março - Domingo

15 de março - Domingo Horário: a partir das 18h30

a partir das 18h30 Local: Cine Daten Paseo – Rua Rubens Guelli, 135, Itaigara, Salvador

Cine Daten Paseo – Rua Rubens Guelli, 135, Itaigara, Salvador Ingressos: R$ 50 (inclui pipoca e refrigerante)

R$ 50 (inclui pipoca e refrigerante) Venda: site da Circuito Saladearte ou nas bilheterias dos cinemas

🎬 Cine Glauber Rocha

Data: 15 de março - Domingo

15 de março - Domingo Horário: a partir das 17h

a partir das 17h Local: Cine Glauber Rocha - Praça Castro Alves, 5 - Centro, Salvador - BA, 40026-004

Cine Glauber Rocha - Praça Castro Alves, 5 - Centro, Salvador - BA, 40026-004 Ingressos: A partir de R$ 60 (até 10 de março)

A partir de Venda: bilheteria do cinema ou pelo bilheteria do cinema ou pelo site do Cine Glauber Rocha

Programação: 17h: DJ Raiz no terraço | 20h: transmissão do Oscar

🎬 Velho Espanha Bar e Cultura | Samba Wagner

Data: 15 de março - Domingo

15 de março - Domingo Horário: a partir das 16h

a partir das 16h Local: Velho Espanha - R. Gen. Labatut, 38 - Barris, Salvador - BA, 40070-100

Velho Espanha - R. Gen. Labatut, 38 - Barris, Salvador - BA, 40070-100 Programação:

16h: Samba da Democracia com Pedrão Abib

20h: Transmissão da cerimônia do Oscar 2026

Destaque: Concurso de fantasia inspirado em personagens de Wagner Moura, com prêmio de R$ 300 em consumação.

Em 2025, um telão foi instalado no Pelourinho para que o público acompanhasse a premiação ao ar livre. No entanto, até o momento, ainda não há confirmação sobre uma programação do tipo para a edição deste ano.

