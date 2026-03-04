Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Ator da Marvel acusa ex de orquestrar 'ataque de fezes' contra ele; entenda

Famoso vive uma batalha judicial contra a ex-esposa

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

04/03/2026 - 17:18 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Famoso vive uma batalha judicial contra a ex-esposa
Famoso vive uma batalha judicial contra a ex-esposa -

Conhecido por trabalhos na Marvel, o ator Ioan Gruffudd relatou uma situação inusitada em meio à batalha judicial contra a ex-esposa, a atriz Alice Evans. O caso ganhou novos capítulos na última terça-feira, 3, após uma revelação feita durante audiência no tribunal.

Durante o julgamento, uma fã da atriz, identificada como Linda Blank, afirmou que Alice teria incentivado integrantes de um clube de seguidores a enviarem sacos com fezes de cachorro para a casa do ator.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o depoimento, o suposto objetivo seria humilhar o ex-marido e prejudicar sua reputação após ele assumir o relacionamento com a atual esposa, Bianca Wallace.

Leia Também:

Cinema a R$ 10: Brasil terá promoção especial no Dia das Mulheres
Peaky Blinders, One Piece e mais: tudo o que chega na Netflix em março
Césio-137: maior acidente radioativo do Brasil vai virar série na Netflix

Ataque de fezes ?

Ainda conforme relatado em tribunal, a atriz não apenas teria sugerido a ação, como também fornecido o endereço do ator. A intenção, segundo a testemunha, seria fazer com que Ioan Gruffudd passasse a ser visto como o “vilão” da história, influenciando imprensa e fãs contra ele.

O casal se conheceu nos bastidores do filme 102 Dálmatas e permaneceu casado por cerca de 14 anos. O divórcio foi oficializado em 2023.

Desde então, os dois travam uma disputa judicial que envolve guarda das filhas e ordens de restrição, com acusações de violência doméstica.

A defesa de Alice Evans, por sua vez, nega que ela tenha feito comentários ofensivos contra o ex-marido. Agora, caberá à juíza do caso investigar se os novos depoimentos são suficientes para manter a atriz afastada da vida do ator.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acusação marvel Quarteto Fantástico

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Famoso vive uma batalha judicial contra a ex-esposa
Play

A Noiva e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Famoso vive uma batalha judicial contra a ex-esposa
Play

Todo Mundo em Pânico 6: veja todos os filmes parodiados em novo trailer

Famoso vive uma batalha judicial contra a ex-esposa
Play

Pânico 7 e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Famoso vive uma batalha judicial contra a ex-esposa
Play

Netflix recria Copa do Mundo histórica em nova série brasileira

x