Ator da Marvel acusa ex de orquestrar 'ataque de fezes' contra ele; entenda

Famoso vive uma batalha judicial contra a ex-esposa - Foto: Reprodução

Conhecido por trabalhos na Marvel, o ator Ioan Gruffudd relatou uma situação inusitada em meio à batalha judicial contra a ex-esposa, a atriz Alice Evans. O caso ganhou novos capítulos na última terça-feira, 3, após uma revelação feita durante audiência no tribunal.

Durante o julgamento, uma fã da atriz, identificada como Linda Blank, afirmou que Alice teria incentivado integrantes de um clube de seguidores a enviarem sacos com fezes de cachorro para a casa do ator.

Segundo o depoimento, o suposto objetivo seria humilhar o ex-marido e prejudicar sua reputação após ele assumir o relacionamento com a atual esposa, Bianca Wallace.

Ataque de fezes ?

Ainda conforme relatado em tribunal, a atriz não apenas teria sugerido a ação, como também fornecido o endereço do ator. A intenção, segundo a testemunha, seria fazer com que Ioan Gruffudd passasse a ser visto como o “vilão” da história, influenciando imprensa e fãs contra ele.

O casal se conheceu nos bastidores do filme 102 Dálmatas e permaneceu casado por cerca de 14 anos. O divórcio foi oficializado em 2023.

Desde então, os dois travam uma disputa judicial que envolve guarda das filhas e ordens de restrição, com acusações de violência doméstica.

A defesa de Alice Evans, por sua vez, nega que ela tenha feito comentários ofensivos contra o ex-marido. Agora, caberá à juíza do caso investigar se os novos depoimentos são suficientes para manter a atriz afastada da vida do ator.