Césio-137: maior acidente radioativo do Brasil vai virar série na Netflix
Caso é um dos episódios mais marcantes e graves da história recente do Brasil
Por Edvaldo Sales
O trailer de ‘Emergência Radioativa’, nova minissérie nacional da Netflix, foi lançado pela plataforma de streaming na terça-feira, 3. O programa vai revisitar um dos episódios mais marcantes e graves da história recente do Brasil: o acidente com o Césio-137, ocorrido em Goiânia em 1987.
O lançamento da prévia reacendeu a curiosidade das pessoas a respeito do caso, que é considerado o maior acidente radiológico já registrado fora de uma usina nuclear.
Como aconteceu?
Em 1987, dois catadores de materiais recicláveis, Roberto dos Santos e Wagner Mota, encontraram um aparelho de radioterapia abandonado nas ruínas de uma antiga clínica em Goiânia. Dentro do equipamento havia uma cápsula contendo o material radioativo Césio‑137. Sem saber do perigo, os homens levaram a peça para um ferro-velho.
Ao abrir o dispositivo, encontraram um pó azul brilhante que chamou atenção pela aparência luminosa. O material acabou sendo manuseado e distribuído entre familiares, amigos e vizinhos, o que ampliou rapidamente a contaminação.
A contaminação e as consequências?
Diversas pessoas começaram a apresentar sintomas como náuseas, vômitos, queimaduras na pele e fraqueza intensa nos dias seguintes
Inicialmente, os sinais foram confundidos com doenças comuns, o que atrasou a identificação da radiação. No entanto, quando as autoridades perceberam a gravidade da situação, equipes especializadas iniciaram uma operação de emergência para conter a contaminação.
Para isso, casas foram isoladas, objetos pessoais precisaram ser destruídos e áreas inteiras da cidade passaram por processos de descontaminação.
No total, mais de 100 mil pessoas foram avaliadas por possível exposição à radiação. Quatro morreram em decorrência direta da contaminação e centenas sofreram diferentes níveis de exposição ao material radioativo.
Impacto
Trinta anos após a tragédia, a população de Goiânia ainda convive com os impactos do ocorrido. Ao longo desse período, muitos enfrentaram preconceito, medo e a circulação de informações equivocadas.
Atualmente, cerca de 1.141 sobreviventes seguem lidando com consequências físicas e emocionais do acidente, recebendo acompanhamento do Centro de Assistência aos Radioacidentados (Cara), órgão ligado à Secretaria de Saúde de Goiás.
O episódio se tornou referência mundial em pesquisas sobre acidentes radiológicos e falhas no gerenciamento de materiais nucleares. Além disso, o ocorrido impulsionou a revisão de normas relacionadas ao controle, à fiscalização e ao descarte de equipamentos que utilizam substâncias radioativas.
Emergência Radioativa
A minissérie da Netflix tem direção de Fernando Coimbra (‘O Lobo Atrás da Porta’ e ‘Os Enforcados’) e Iberê Carvalho. O roteiro é de Gustavo Lipsztein, Rafael Spínola, Fernando Coimbra, Stephanie Degreas e Fernando Garrido.
O elenco conta com Johnny Massaro (‘Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente’) e Paulo Gorgulho (‘Pantanal’) como protagonistas. Também integram a equipe de atuação Tuca Andrada (‘Os Donos do Jogo’), Bukassa Kabengele (‘Malês’), Ana Costa (‘Órfãos da Terra’), entre outros.
Emergência Radioativa estreia em 18 de março.
Assista ao trailer:
