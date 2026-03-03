Menu
OSCAR 2026

Cinema de Salvador promove evento de transmissão do Oscar 2026

Evento terá red carpet, debate com críticos e torcida pelo Brasil na maior premiação do cinema

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

03/03/2026 - 17:05 h

Cinema de Salvador promove transmissão do Oscar 2026 com pipoca inclusa
Cinema de Salvador promove transmissão do Oscar 2026 com pipoca inclusa -

Salvador terá transmissão especial da cerimônia do Oscar 2026 no próximo domingo, 15. O Cine Daten Paseo, no bairro do Itaigara, recebe mais uma vez o público para acompanhar a maior premiação do cinema mundial em telão, com direito a comentários ao vivo, red carpet e clima de final de Copa do Mundo.

A iniciativa é da Saladearte, que promove a exibição coletiva com programação especial ao longo da noite. A cerimônia será transmitida na íntegra a partir das 20h, com comentários simultâneos dos críticos locais Enoe Lopes Pontes e João Paulo Barreto.

Leia Também:

Rede de cinemas lança maratona do Oscar com ingressos a R$ 15
10 litros de pipoca por menos de R$ 20: cinema anuncia volta de promoção
Sádico ou obra-prima? O filme que chocou Cannes e agora ameaça o Brasil no Oscar

Neste ano, o público brasileiro tem um motivo extra para torcer. O cinema nacional chega forte à premiação, e o filme O Agente Secreto soma quatro indicações, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator, ampliando a expectativa em torno da participação do Brasil na disputa.

A programação começa às 18h30, com abertura interativa e red carpet. Às 19h, o público poderá participar de um bate-papo presencial com os críticos convidados antes do início oficial da cerimônia.

Noite especial com sorteios e bolão

Além da transmissão, a noite contará com sorteios e um bolão que vai premiar participantes com 20 ingressos de cinema. A proposta é transformar a experiência em um grande encontro entre amantes da sétima arte.

O evento terá lotação máxima de 115 pessoas. Os ingressos custam R$ 50, com direito a pipoca e guaraná, e já estão à venda no site da Saladearte e nas bilheterias do Circuito.

Tags:

cinema Oscar 2026 Salvador

x