Cinema de Salvador promove evento de transmissão do Oscar 2026

Cinema de Salvador promove transmissão do Oscar 2026 com pipoca inclusa - Foto: FreePik

Salvador terá transmissão especial da cerimônia do Oscar 2026 no próximo domingo, 15. O Cine Daten Paseo, no bairro do Itaigara, recebe mais uma vez o público para acompanhar a maior premiação do cinema mundial em telão, com direito a comentários ao vivo, red carpet e clima de final de Copa do Mundo.



A iniciativa é da Saladearte, que promove a exibição coletiva com programação especial ao longo da noite. A cerimônia será transmitida na íntegra a partir das 20h, com comentários simultâneos dos críticos locais Enoe Lopes Pontes e João Paulo Barreto.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Neste ano, o público brasileiro tem um motivo extra para torcer. O cinema nacional chega forte à premiação, e o filme O Agente Secreto soma quatro indicações, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator, ampliando a expectativa em torno da participação do Brasil na disputa.



A programação começa às 18h30, com abertura interativa e red carpet. Às 19h, o público poderá participar de um bate-papo presencial com os críticos convidados antes do início oficial da cerimônia.

Noite especial com sorteios e bolão

Além da transmissão, a noite contará com sorteios e um bolão que vai premiar participantes com 20 ingressos de cinema. A proposta é transformar a experiência em um grande encontro entre amantes da sétima arte.

O evento terá lotação máxima de 115 pessoas. Os ingressos custam R$ 50, com direito a pipoca e guaraná, e já estão à venda no site da Saladearte e nas bilheterias do Circuito.