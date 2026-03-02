Rede de cinemas lança maratona do Oscar com ingressos a R$ 15

Siga o A TARDE no Google

Para entrar no clima do Oscar 2026, a rede de cinemas UCI realiza em todo o Brasil, nos dias 13 e 14 de março a maratona UCI Day Oscar, com exibição de filmes indicados à 98ª edição da premiação em todos os cinemas.

Os ingressos custam R$ 15 nas salas convencionais e IMAX, e R$ 25 nas salas VIP DE LUX, com valores especiais para todos os clientes. A venda começa no dia 3 de março, pelo site e nas bilheterias.

Entre os destaques da programação está O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que concorre a quatro categorias, incluindo Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. O longa também garantiu indicações para Wagner Moura (Melhor Ator) e Direção de Elenco.



A maratona também marca o retorno às telonas de outros títulos indicados, como Pecadores, que lidera a premiação com 16 indicações, F1 e Uma Batalha Após a Outra, estrelado por Leonardo DiCaprio. Os três também terão sessões em IMAX.

A programação inclui ainda Marty Supreme, com Timothée Chalamet; Hamnet, dirigido por Chloe Zhao e estrelado por Jessie Buckley; o norueguês Valor Sentimental; e Bugonia, nova parceria entre Yorgos Lanthimos e Emma Stone.

Completam a seleção Avatar: Fogo e Cinzas, indicado a Melhores Efeitos Visuais, e Zootopia 2, que disputa Melhor Animação.

Para quem é membro do programa de fidelidade Unique, há desconto adicional: pagam R$ 14 nas salas convencionais e IMAX e R$ 24 nas DE LUX.

A UCI é a rede de cinemas com mais salas IMAX no Brasil, com seis unidades pelo país, incluindo uma em Salvador. As salas são conhecidas pelas telas gigantes e curvas, projeção de altíssima definição e som potente, que ampliam cores, detalhes e a escala das superproduções.

Já as salas UCI VIP DE LUX oferecem uma experiência ainda mais imersiva, com poltronas reclináveis, mais espaço, cardápio premium e serviços diferenciados.