Esse filme de terror da Netflix é tudo que sua segunda-feira precisava
Mistura de suspense, humor e romance transforma noite comum em sessão divertida
Por Beatriz Santos
Não é porque o fim de semana acabou que a diversão deve chegar ao fim, e pensando nisso, o filme Heart Eyes, nova aposta de terror com comédia da Netflix, surge como uma opção divertida para aproveitar a segunda-feira.
Recém-chegado ao catálogo, o longa vem chamando atenção dos assinantes ao misturar suspense, humor e romance em uma narrativa que transforma o Dia dos Namorados em cenário de perseguições e assassinatos.
Com cerca de 1h37 de duração, a produção dirigida por Josh Ruben e escrita por Phillip Murphy e Christopher Landon aposta em uma proposta híbrida que brinca com os clichês clássicos do subgênero slasher — marcado pela presença de um assassino que elimina vítimas em série — enquanto incorpora elementos típicos de comédias românticas.
Terror, romance e humor no mesmo filme
A proposta de Heart Eyes combina o clima de ameaça tradicional do horror com situações irônicas e encontros inesperados. O filme utiliza elementos conhecidos do gênero — como o assassino mascarado, a cidade em alerta e a perseguição constante — enquanto constrói uma narrativa romântica baseada em aproximações improváveis.
Produzido por nomes ligados a sucessos como Pânico e A Morte te Dá Parabéns, o longa aposta em suspense aliado ao humor negro, dialogando diretamente com fãs de produções que misturam gêneros e subvertem expectativas.
O elenco é liderado por Olivia Holt (Cruel Summer, Os Guerreiros Wasabi) e conta ainda com Mason Gooding (da franquia Pânico), Gigi Zumbado (O Preço Que Pagamos), Michaela Watkins (Verdades Dolorosas) e Devon Sawa (Premonição).
Uma perseguição inesperada na noite mais romântica do ano
A história começa na noite de São Valentim, quando dois colegas de trabalho, obrigados a fazer horas extras, acabam sozinhos em uma cidade já tomada por tensão.
Após serem confundidos com um casal, os dois passam a ser perseguidos por um assassino em série que atua em Seattle atacando exclusivamente casais apaixonados.
Durante a fuga pela noite considerada a mais romântica do ano, os protagonistas enfrentam situações perigosas, mal-entendidos e uma convivência forçada que mistura medo, ironia e aproximação emocional.
Uma escolha leve para começar a semana
Ao combinar sátira romântica com suspense assustador, Heart Eyes transforma o Dia dos Namorados em um palco de caça protagonizado por um assassino conhecido como Heart Eyes, responsável por perseguir casais durante a data comemorativa nos Estados Unidos.
Com ritmo dinâmico e proposta despretensiosa, o longa surge como uma opção ideal para quem busca um entretenimento simples para passar o tempo, funcionando bem como escolha rápida para uma maratona sem compromisso, especialmente para quem quer começar a semana com uma sessão diferente sem exigir muito da rotina.
