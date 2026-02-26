CRIME GRAVE
Ator de Hollywood é acusado de manter modelo como escrava sexual
O artista teria realizado falsas promessas e trabalho para a vítima
Por Franciely Gomes
Crispin Glover foi acusado de manter uma modelo como escrava sexual em Los Angeles, nos Estados Unidos. Conhecido por atuar em filmes como ‘De Volta Para o Futuro’ e ‘As Panteras’, o ator de Hollywood teria prometido oportunidades de emprego para a vítima.
Segundo informações divulgadas pela revista internacional Variety, a ex-modelo britânica, de 30 anos, contou que foi atraída para trabalhar como assistente de Glover, no início de 2024.
“Quando a Sra. Doe mordeu a isca, se mudou para Los Angeles e se viu em uma situação perturbadora, na qual o Sr. Glover queria controlar suas ações, rastrear seus passos e basicamente servi-lo como namorada/escrava sexual”, descreveu um trecho do processo.
Identificada com um pseudônimo de Jane Doe, a vítima alegou que era mantida em cativeiro e explorada sexualmente e profissionalmente pelo ator. Ela também o acusou de agressão, fraude, despejo ilegal, acusação maliciosa, imposição intencional de sofrimento emocional e violações da lei de proteção a menores.
Defesa de Glover
Ciente das acusações, a defesa de Crispin Glover se manifestou sobre o assunto. Em nota, a equipe de advogados do artista alegou que as acusações são infundadas e acusou Jane de agressão.
“A realidade é que, em 2 de março de 2024, o Sr. Glover foi vítima de uma agressão criminosa não provocada por Jane Doe em sua residência em Los Angeles. O Sr. Glover acionou a polícia de Los Angeles, que compareceu ao local, investigou e prendeu Jane Doe”, escreveram.
“Esses fatos estão documentados pelos registros policiais e pela ordem de restrição emitida pelo Sr. Glover contra Jane Doe na época. O Sr. Glover pretende se defender vigorosamente e buscar todas as medidas cabíveis. Ele está confiante de que o processo judicial exporá este processo como uma invenção sem fundamento”, concluiu o texto.
