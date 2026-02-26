Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME GRAVE

Ator de Hollywood é acusado de manter modelo como escrava sexual

O artista teria realizado falsas promessas e trabalho para a vítima

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

26/02/2026 - 19:21 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O artista trabalhou em diversas produções
O artista trabalhou em diversas produções -

Crispin Glover foi acusado de manter uma modelo como escrava sexual em Los Angeles, nos Estados Unidos. Conhecido por atuar em filmes como ‘De Volta Para o Futuro’ e ‘As Panteras’, o ator de Hollywood teria prometido oportunidades de emprego para a vítima.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Crispin Hellion Glover (@crispinhellionglover)

Segundo informações divulgadas pela revista internacional Variety, a ex-modelo britânica, de 30 anos, contou que foi atraída para trabalhar como assistente de Glover, no início de 2024.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Quando a Sra. Doe mordeu a isca, se mudou para Los Angeles e se viu em uma situação perturbadora, na qual o Sr. Glover queria controlar suas ações, rastrear seus passos e basicamente servi-lo como namorada/escrava sexual”, descreveu um trecho do processo.

Identificada com um pseudônimo de Jane Doe, a vítima alegou que era mantida em cativeiro e explorada sexualmente e profissionalmente pelo ator. Ela também o acusou de agressão, fraude, despejo ilegal, acusação maliciosa, imposição intencional de sofrimento emocional e violações da lei de proteção a menores.

Leia Também:

Netflix acaba de lançar nova temporada de uma de suas melhores séries
Salve Rosa: entenda o final polêmico do filme de suspense da Netflix
Pânico 7 e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Defesa de Glover

Ciente das acusações, a defesa de Crispin Glover se manifestou sobre o assunto. Em nota, a equipe de advogados do artista alegou que as acusações são infundadas e acusou Jane de agressão.

“A realidade é que, em 2 de março de 2024, o Sr. Glover foi vítima de uma agressão criminosa não provocada por Jane Doe em sua residência em Los Angeles. O Sr. Glover acionou a polícia de Los Angeles, que compareceu ao local, investigou e prendeu Jane Doe”, escreveram.

“Esses fatos estão documentados pelos registros policiais e pela ordem de restrição emitida pelo Sr. Glover contra Jane Doe na época. O Sr. Glover pretende se defender vigorosamente e buscar todas as medidas cabíveis. Ele está confiante de que o processo judicial exporá este processo como uma invenção sem fundamento”, concluiu o texto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ator de Hollywood Crispin Glover exploração sexual

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O artista trabalhou em diversas produções
Play

Césio-137: maior acidente radioativo do Brasil vai virar série na Netflix

O artista trabalhou em diversas produções
Play

Todo Mundo em Pânico 6: veja todos os filmes parodiados em novo trailer

O artista trabalhou em diversas produções
Play

Netflix recria Copa do Mundo histórica em nova série brasileira

O artista trabalhou em diversas produções
Play

Pânico 7: saiba quando estreia e qual a história do filme

x