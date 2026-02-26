Pânico 7 e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Pânico 7 é uma das principais estreias de 2026 - Foto: Divulgação

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação variada, com opções para todos os públicos. Entre os lançamentos e filmes em cartaz, destacam-se filmes de ação, comédia, terror e produções para toda a família.

Embora Pânico 7 seja a estreia mais aguardada da semana, a diversidade de longas em exibição garante alternativas que vão desde histórias repletas de sustos até obras mais reflexivas.

Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.

Confira as principais estreias e filmes em cartaz nos cinemas de Salvador!

PÂNICO 7

Em Pânico 7, um novo Ghostface surge para transformar novamente a vida de Sidney Prescott (Neve Campbell) em um pesadelo. Desta vez, o assassino chega à tranquila cidade onde ela tenta reconstruir sua vida ao lado da filha, que passa a se tornar o novo alvo do serial killer.

Determinada a proteger sua família, Sidney será obrigada a revisitar traumas do passado e enfrentar, mais uma vez, o terror que marcou sua história — em uma batalha definitiva para encerrar a perseguição que insiste em voltar.

SIRAT

Sirât acompanha a jornada de Luis (Sergi López) e seu filho Esteban (Bruno Núñez), que viajam até o Marrocos em busca de uma rave realizada nas áridas montanhas do deserto. Pai e filho procuram por Marina, filha e irmã desaparecida meses antes após participar de uma dessas festas grandiosas e excessivas.

Enquanto percorrem o local, os dois distribuem fotos da jovem entre os festeiros que vivem a liberdade pulsante da música eletrônica — um universo ainda desconhecido para eles. Movidos pela esperança e pela força do destino, Luis e Esteban decidem seguir um grupo que procura uma última festa escondida no deserto.

Apesar das tentativas dos cinco amigos de convencê-los a desistir da jornada, a dupla insiste em continuar, e os sete acabam criando um forte vínculo ao compartilhar histórias, dores e experiências ao longo do caminho, acreditando que, ao final da travessia, poderão finalmente encontrar Marina.

PARA SEMPRE MEDO

Um casal, interpretado por Tatiana Maslany e Rossif Sutherland, decide passar alguns dias em uma cabana remota em busca de tranquilidade e distância da rotina. Determinada a celebrar seu aniversário em isolamento, a esposa opta por permanecer no local por mais tempo após a partida do marido.

O que deveria ser um refúgio de descanso, porém, rapidamente se transforma em um pesadelo quando ela percebe que não está sozinha. Confrontada por uma presença sinistra, a mulher se vê presa em uma intensa corrida pela sobrevivência, enquanto segredos perturbadores do passado da cabana começam a vir à tona.

O MORRO DOS VENTOS UIVANTES

O Morro dos Ventos Uivantes narra a trajetória marcada por paixão e ressentimento das famílias Earnshaw e Linton. No centro da história estão Catherine Earnshaw (Margot Robbie) e Heathcliff (Jacob Elordi), unidos desde a infância por um vínculo profundo e inquietante.

Entre o amor arrebatador e o orgulho ferido, os dois mergulham em uma relação atravessada por obsessão, rejeição e desejo de vingança. O que começa como cumplicidade se transforma em uma força devastadora, capaz de atravessar gerações e alterar para sempre o destino de todos ao redor.

CAMINHOS DO CRIME

Ambientado na ensolarada Los Angeles, Caminhos do Crime acompanha um ladrão de joias perspicaz e praticamente invisível (Chris Hemsworth), responsável por uma série de assaltos ousados ao longo da icônica rodovia 101 que deixam a polícia sem respostas. Sempre um passo à frente, ele prepara o golpe mais ambicioso de sua carreira, planejado para ser seu último trabalho.

Mas o plano ganha novos contornos quando uma corretora de seguros desacreditada na própria profissão cruza seu caminho. Enfrentando frustrações pessoais e dilemas éticos, ela acaba se envolvendo na trama, transformando o que era apenas um crime em um jogo de alianças imprevisíveis.

Enquanto isso, um detetive obstinado começa a identificar um padrão nos roubos e fecha o cerco. À medida que o grande e multimilionário golpe se aproxima, os três se veem presos em uma teia de escolhas arriscadas, onde confiança é rara e as consequências podem ser irreversíveis.

HAMNET: A VIDA ANTES DE HAMLET

Em Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, William Shakespeare, um dos maiores nomes do cânone ocidental, enfrenta uma profunda tragédia ao lado de sua esposa, Agnes Shakespeare, quando o casal perde o filho de 11 anos para uma das epidemias que assolaram o século XVI.

Hamnet, o menino cuja morte marca para sempre a família, torna-se o centro desta narrativa ficcional que revisita a vida doméstica do dramaturgo sob uma perspectiva íntima e sensível. Aqui, Agnes assume o papel de narradora e principal ponto de vista da história, conduzindo o espectador pelo luto devastador provocado pela perda precoce do herdeiro.

O SOM DA MORTE

Em O Som da Morte, um grupo de estudantes marginalizados do ensino médio encontra por acaso um antigo apito fúnebre asteca. Ao soprá-lo, eles despertam uma força ancestral que passa a anunciar — e perseguir — suas mortes futuras.

Enquanto o número de vítimas cresce, o grupo mergulha na origem macabra do artefato, tentando romper a maldição antes que o som final ecoe para todos.

A EMPREGADA

Uma jovem em busca de recomeço aceita trabalhar na mansão de um casal milionário e logo percebe que nada ali é o que parece. Baseado no romance best-seller de Freida McFadden, o suspense acompanha Millie Calloway (Sydney Sweeney), uma mulher de passado turbulento que vê no emprego de empregada doméstica a chance de reconstruir a própria vida.

Contratada por Nina (Amanda Seyfried) e Andrew Winchester (Brandon Sklenar), ela se vê presa a uma rotina humilhante e exaustiva, marcada por jogos de poder, manipulações psicológicas e tarefas cruéis impostas por Nina.

Mesmo submetida a abusos constantes, Millie permanece no trabalho, movida pela empatia que sente por Andrew e pela certeza de que seu histórico problemático a impede de encontrar algo melhor.

Aos poucos, porém, a jovem passa a perceber que os comportamentos estranhos da família escondem algo muito mais grave. Millie descobre que os segredos dos Winchester são tão obscuros — ou talvez ainda mais perigosos — quanto os seus próprios, transformando o que parecia um simples emprego em um jogo mortal de mentiras, controle e sobrevivência.

