Netflix recria Copa do Mundo histórica em nova série brasileira

Série promete revisitar um dos capítulos mais marcantes da história do futebol nacional - Foto: Divulgação

As primeiras imagens e prévia de ‘Brasil 70 - A Saga do Tri’, minissérie que vai retratar a campanha da Seleção Brasileira rumo ao tricampeonato na Copa do Mundo de 1970, foram divulgadas nesta quarta-feira, 25, pela Netflix.

A produção brasileira estreia ainda em 2026 e promete revisitar um dos capítulos mais marcantes da história do futebol nacional.

Nas fotos reveladas, Lucas Agrícola aparece caracterizado como Pelé (1940-2022), Rodrigo Santoro como João Saldanha e Bruno Mazzeo no papel de Zagallo (1931-2024).

O vídeo mostra os atores já ambientados no universo da competição que consagrou o Brasil como a primeira seleção tricampeã mundial.

Lucas Agrícola como Pelé | Foto: Divulgação

Também vão estar na minissérie personagens emblemáticos da campanha no México. Estão na escalação Tostão (Ravel Andrade), Félix (Hugo Haddad), Carlos Alberto (Caio Cabral), Jairzinho (Gui Ferraz), Gérson (Fillipe Soutto) e Rivellino (Daniel Blanco), nomes que ajudaram a construir o legado da equipe comandada por Zagallo.

A Netflix revelou que a trama vai recriar de forma imersiva lances clássicos e momentos de bastidores que marcaram a trajetória da seleção na competição. A proposta é mergulhar nos desafios, nas emoções e nos temores enfrentados pelo elenco durante a preparação e ao longo do torneio.

A história do programa se desenrola em um dos períodos mais emblemáticos da história brasileira, em meio à fase mais dura da Ditadura Militar (1964-1985). Enquanto o país vivia tensão política, a equipe demonstrava genialidade em campo sob a pressão de representar milhões de torcedores.

A direção geral de Brasil 70 - A Saga do Tri é assinada por Paulo Morelli e Pedro Morelli, com episódios dirigidos também por Quico Meirelles. A criação é de Naná Xavier e Rafael Dornellas. Felipe Sant'Angelo assina com Naná Xavier a redação final dos roteiros.

Completam o elenco Marcelo Adnet (Eusébio Teixeira), Bruna Mascarenhas (Rosemeri), Maicon Rodrigues (Paulo Cézar Caju), Val Perré (Mário Américo), Lara Tremouroux (Rosa), Felipe Frazão (Leo), Victor Salomão (Dadá Maravilha) e José Beltrão (Parreira).

Assista ao teaser: