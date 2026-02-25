Com Lázaro Ramos e ator mirim de Salvador, filme é premiado em Berlim

Mais dois filmes brasileiros foram premiados no festival - Foto: Divulgação

Três filmes brasileiros conquistaram prêmios no Festival de Berlim 2026, que aconteceu na Alemanha, entre os dias 12 e 22 de fevereiro.

Na programação, 10 longas do Brasil foram exibidos na 76ª edição da Berlinale. Três deles saíram premiados.

Filmes premiados

Feito Pipa

Cena de 'Feito Pipa' | Foto: Divulgação

‘Feito Pipa’ venceu o Urso de Cristal pelo Júri Infantil Generation Kplus, e o Grand Prix, concedido pelo Júri Internacional da Mostra Generation Kplus. O filme foi dirigido por Allan Deberton (‘Pacarrete’, ‘O Melhor Amigo’ e ‘Transversais’).

Estrelado por Lázaro Ramos e Yuri Gomes, ator mirim de Salvador, Feito Pipa acompanha uma história emocionante de amor e memória familiar. O longa acompanha a relação de um menino queer de 11 anos chamado Gugu e sua avó Dilma que lentamente sente o avanço do Alzheimer tomar conta.

A condição de sua avó se agrava e Gugu, com medo de ter que morar com seu pai homofóbico, tenta esconder de todos o que está acontecendo. Entre as memórias e o esquecimento, o futuro incerto tanto de Gugu quanto de Dilma paira entre os dois.

Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha

Cena de ‘Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha’ | Foto: Divulgação

‘Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha’, que marca a estreia da cineasta Janaína Marques em longas-metragens, recebeu o Prêmio do Júri de Leitores do jornal Tagesspiegel.

No longa, Rosa (Verônica Cavalcanti) é convocada a lembrar de uma memória feliz durante uma ressonância magnética. O pedido transporta a mulher para seu subconsciente, obrigando-a a revisitar a própria história.

Só que nessa viagem inconsciente, ela acaba reconstruindo um episódio que nunca viveu: uma jornada e travessia com a mãe Dalva (Luciana Souza), uma mulher irreverente que foi presa por matar um homem prestes a cometer feminicídio. Ao crescer com a ausência da mãe, Rosa lida com a culpa e o medo dessa história, precisando lidar, agora, com esse lugar suspenso entre a lembrança inventada e a vida real.

Narciso

Cena de 'Narciso' | Foto: Divulgação

‘Narciso’ foi eleito o Melhor Filme pela Federação Internacional de Críticos de Cinema. O longa, que é dirigido por Marcelo Martinessi (‘As Herdeiras’), contou com uma intensa coprodução internacional entre Paraguai, Brasil, Portugal, Alemanha, Espanha, França e Uruguai.

Inspirado no contexto histórico real do Paraguai, o filme é ambientado em 1958, a história acompanha Narciso, um jovem carismático que retorna de Buenos Aires com o rock 'n' roll nas veias e, sob um regime militar sufocante, se transforma em uma sensação musical e símbolo de liberdade. Mas, após um show, ele é encontrado morto.