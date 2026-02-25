É DO BRASIL!
Com Lázaro Ramos e ator mirim de Salvador, filme é premiado em Berlim
Mais dois filmes brasileiros foram premiados no festival
Por Edvaldo Sales
Três filmes brasileiros conquistaram prêmios no Festival de Berlim 2026, que aconteceu na Alemanha, entre os dias 12 e 22 de fevereiro.
Na programação, 10 longas do Brasil foram exibidos na 76ª edição da Berlinale. Três deles saíram premiados.
Filmes premiados
Feito Pipa
‘Feito Pipa’ venceu o Urso de Cristal pelo Júri Infantil Generation Kplus, e o Grand Prix, concedido pelo Júri Internacional da Mostra Generation Kplus. O filme foi dirigido por Allan Deberton (‘Pacarrete’, ‘O Melhor Amigo’ e ‘Transversais’).
Estrelado por Lázaro Ramos e Yuri Gomes, ator mirim de Salvador, Feito Pipa acompanha uma história emocionante de amor e memória familiar. O longa acompanha a relação de um menino queer de 11 anos chamado Gugu e sua avó Dilma que lentamente sente o avanço do Alzheimer tomar conta.
A condição de sua avó se agrava e Gugu, com medo de ter que morar com seu pai homofóbico, tenta esconder de todos o que está acontecendo. Entre as memórias e o esquecimento, o futuro incerto tanto de Gugu quanto de Dilma paira entre os dois.
Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha
‘Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha’, que marca a estreia da cineasta Janaína Marques em longas-metragens, recebeu o Prêmio do Júri de Leitores do jornal Tagesspiegel.
No longa, Rosa (Verônica Cavalcanti) é convocada a lembrar de uma memória feliz durante uma ressonância magnética. O pedido transporta a mulher para seu subconsciente, obrigando-a a revisitar a própria história.
Só que nessa viagem inconsciente, ela acaba reconstruindo um episódio que nunca viveu: uma jornada e travessia com a mãe Dalva (Luciana Souza), uma mulher irreverente que foi presa por matar um homem prestes a cometer feminicídio. Ao crescer com a ausência da mãe, Rosa lida com a culpa e o medo dessa história, precisando lidar, agora, com esse lugar suspenso entre a lembrança inventada e a vida real.
Narciso
‘Narciso’ foi eleito o Melhor Filme pela Federação Internacional de Críticos de Cinema. O longa, que é dirigido por Marcelo Martinessi (‘As Herdeiras’), contou com uma intensa coprodução internacional entre Paraguai, Brasil, Portugal, Alemanha, Espanha, França e Uruguai.
Inspirado no contexto histórico real do Paraguai, o filme é ambientado em 1958, a história acompanha Narciso, um jovem carismático que retorna de Buenos Aires com o rock 'n' roll nas veias e, sob um regime militar sufocante, se transforma em uma sensação musical e símbolo de liberdade. Mas, após um show, ele é encontrado morto.
