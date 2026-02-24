SE LIGA NA DICA
Esse filme de ficção científica da Netflix promete explodir sua mente
Produção mistura suspense psicológico, ciência e conta com elenco famoso
Por Beatriz Santos
Disponível no catálogo da Netflix, Spiderhead aposta em uma combinação de ficção científica e suspense psicológico para prender a atenção do público com uma narrativa marcada por experimentos humanos e questionamentos éticos.
Lançado em junho de 2022 e dirigido por Joseph Kosinski, o filme ganhou destaque ao apresentar Chris Hemsworth em um papel distante do heroísmo que marcou sua trajetória recente no cinema.
Conhecido por interpretar Thor no Universo Cinematográfico Marvel, o ator assume aqui um personagem de natureza mais ambígua, explorando uma faceta sombria em uma história que coloca ciência e moralidade em constante conflito.
Qual é a história de Spiderhead?
A trama acompanha detentos transferidos para uma prisão experimental localizada em uma ilha isolada, onde, em vez de celas e grades, eles participam voluntariamente de testes com drogas que alteram emoções humanas — como amor, medo e obediência.
À medida que as experiências ficam mais intensas e moralmente questionáveis, um dos prisioneiros começa a desconfiar das verdadeiras intenções do carismático administrador do local, revelando um jogo psicológico perturbador sobre livre-arbítrio, ética científica e manipulação.
Quem é o personagem de Chris Hemsworth?
No enredo, Chris Hemsworth interpreta Steve Abnesti, o administrador da instalação prisional onde a história se passa. O personagem é o responsável por conduzir os testes com drogas que alteram as emoções dos detentos, apresentando-se como um líder amigável, moderno e aparentemente preocupado com o bem-estar dos participantes.
No entanto, à medida que a história avança, fica claro que sua postura descontraída esconde intenções sombrias.
Além de Hemsworth, o filme reúne outros nomes conhecidos do público, como Miles Teller, Charles Parnell, Jurnee Smollett, Nathan Jones, Tess Haubrich e BeBe Bettencourt, reforçando o tom dramático e psicológico da produção.
