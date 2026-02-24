Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SE LIGA NA DICA

Esse filme de ficção científica da Netflix promete explodir sua mente

Produção mistura suspense psicológico, ciência e conta com elenco famoso

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

24/02/2026 - 19:14 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Filme da Netflix conta com grande elenco
Filme da Netflix conta com grande elenco -

Disponível no catálogo da Netflix, Spiderhead aposta em uma combinação de ficção científica e suspense psicológico para prender a atenção do público com uma narrativa marcada por experimentos humanos e questionamentos éticos.

Lançado em junho de 2022 e dirigido por Joseph Kosinski, o filme ganhou destaque ao apresentar Chris Hemsworth em um papel distante do heroísmo que marcou sua trajetória recente no cinema.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Daniel Radcliffe comenta rumores sobre viver Wolverine no MCU
Nova oferta agressiva da Paramount pela Warner ameaça a Netflix
Pânico 7: saiba onde assistir à franquia de terror antes do novo filme

Conhecido por interpretar Thor no Universo Cinematográfico Marvel, o ator assume aqui um personagem de natureza mais ambígua, explorando uma faceta sombria em uma história que coloca ciência e moralidade em constante conflito.

Qual é a história de Spiderhead?

A trama acompanha detentos transferidos para uma prisão experimental localizada em uma ilha isolada, onde, em vez de celas e grades, eles participam voluntariamente de testes com drogas que alteram emoções humanas — como amor, medo e obediência.

À medida que as experiências ficam mais intensas e moralmente questionáveis, um dos prisioneiros começa a desconfiar das verdadeiras intenções do carismático administrador do local, revelando um jogo psicológico perturbador sobre livre-arbítrio, ética científica e manipulação.

Quem é o personagem de Chris Hemsworth?

No enredo, Chris Hemsworth interpreta Steve Abnesti, o administrador da instalação prisional onde a história se passa. O personagem é o responsável por conduzir os testes com drogas que alteram as emoções dos detentos, apresentando-se como um líder amigável, moderno e aparentemente preocupado com o bem-estar dos participantes.

No entanto, à medida que a história avança, fica claro que sua postura descontraída esconde intenções sombrias.

Além de Hemsworth, o filme reúne outros nomes conhecidos do público, como Miles Teller, Charles Parnell, Jurnee Smollett, Nathan Jones, Tess Haubrich e BeBe Bettencourt, reforçando o tom dramático e psicológico da produção.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

filmes Netflix

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Filme da Netflix conta com grande elenco
Play

Netflix recria Copa do Mundo histórica em nova série brasileira

Filme da Netflix conta com grande elenco
Play

Pânico 7: saiba quando estreia e qual a história do filme

Filme da Netflix conta com grande elenco
Play

Ação, espionagem e romance: a série viciante da Netflix que vai te prender

Filme da Netflix conta com grande elenco
Play

‘O Morro dos Ventos Uivantes’ aposto no sexo como provocação

x