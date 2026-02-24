Daniel Radcliffe comenta rumores sobre viver Wolverine no MCU

O ator abordou o assunto durante entrevista enquanto promovia sua nova série - Foto: AFP

Conhecido mundialmente por interpretar Harry Potter nos cinemas, Daniel Radcliffe voltou a comentar os rumores que circularam na internet apontando seu nome como possível substituto de Hugh Jackman no papel de Wolverine no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

O ator abordou o assunto durante entrevista ao site Comicbook.com enquanto promovia sua nova série, The Fall and Rise of Reggie Dinkins.

"Não foi. Nunca foi real", começa o ator. "Foi apenas um boato muito lisonjeiro na internet. Fiquei muito feliz com isso, mas nunca foi sugerido de forma alguma por ninguém com poder para que isso acontecesse", disse.

"E, honestamente, seria estúpido não considerar algo assim, mas se fizerem outros filmes do Wolverine, ser o sucessor de Hugh Jackman não está nos meus planos. Para qualquer papel dele, especialmente o papel que se tornou o mais icônico de sua carreira, fico feliz em não interpretá-lo e deixá-lo continuar fazendo o que faz", finalizou.



Ainda durante a conversa, Radcliffe também falou sobre sua relação com produções de super-heróis. Segundo o ator, ele não acompanha de perto o gênero, mas permanece aberto a novos projetos caso a proposta seja interessante.

"Estou completamente por fora. Sinto que não sei em que ciclo estamos dos filmes da Marvel, e preciso me atualizar se algum dia acabar participando de um deles. Mas, sim, certamente não sou avesso à ideia. Nunca descartaria nada assim. Mas também não estou necessariamente ansiosa para participar ou buscando isso", disse o ator.

"Tenho a sorte de poder avaliar qualquer trabalho pela qualidade do roteiro. Então, se um roteiro empolgante, diferente, estranho e legal aparecesse, eu toparia, não importa qual fosse", afirmou.

A entrevista aconteceu durante a divulgação de The Fall and Rise of Reggie Dinkins, nova série estrelada por Tracy Morgan, que interpreta o running back em desgraça Reggie Dinkins, tentando reconstruir sua imagem pública.

Radcliffe vive Arthur Tobin, um premiado documentarista que passa a morar com o protagonista para registrar seu retorno, enquanto Monica (Erika Alexander), ex-esposa e empresária de Reggie, também participa do processo.

O projeto conta ainda com Tina Fey como produtora executiva e reúne outros nomes ligados à comédia 30 Rock. Robert Carlock e Sam Means assinam o roteiro e a produção, enquanto Rhys Thomas, ex-Saturday Night Live, dirige o episódio piloto.

A série faz parte da nova leva de produções anunciadas pela NBC para sua programação televisiva.