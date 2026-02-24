Menu
CINEINSITE
NOVIDADE

Uma das maiores séries de suspense da TV vai voltar com nova protagonista

Produção foi lançada originalmente em 1993

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

24/02/2026 - 9:29 h

Série foi encomendada pelo streaming Hulu
Um dos maiores fenômenos da ficção científica na televisão vai voltar com uma nova versão. 'Arquivo X', lançada originalmente em 1993, está sendo revitalizada em um projeto que promete atualizar a clássica trama de mistérios e fenômenos paranormais para uma nova geração.

O responsável por conduzir essa nova fase é o diretor Ryan Coogler, conhecido por trabalhos como 'Pantera Negra' e 'Pecadores'. Ele assume o desenvolvimento do roteiro e a direção do episódio inicial. No elenco, a atriz Danielle Deadwyler foi escalada como uma das protagonistas, sinalizando uma reformulação significativa em relação à configuração original da série.

De acordo com a descrição oficial, a narrativa acompanhará dois agentes renomados do FBI, com perfis bastante diferentes, que passam a atuar juntos após a reativação de um setor antes descontinuado. A divisão volta à ativa para investigar ocorrências ligadas a eventos inexplicáveis.

A atriz Danielle Deadwyler
A atriz Danielle Deadwyler | Foto: Reprodução

A produção foi encomendada pelo streaming Hulu, disponível no Brasil dentro do catálogo do Disney+. Ainda sem previsão de lançamento, o projeto pretende preservar o clima de tensão e mistério que consagrou a obra, ao mesmo tempo em que apresenta uma leitura contemporânea da história.

Na versão original, exibida ao longo de nove temporadas e que rendeu dois longas entre 1998 e 2008, os agentes Dana Scully e Fox Mulder, vividos por Gillian Anderson e David Duchovny, investigavam casos que transitavam entre teorias alienígenas, conspirações e acontecimentos sobrenaturais.

Arquivo X Disney ryan coogler

