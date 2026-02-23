Filme ignorado de 2025 pode ter revelado o próximo Batman do cinema

O filme de suspense passou a funcionar como uma vitrine para o ator - Foto: Divulgação

Enquanto a DC Studios mantém segredo sobre quem será o próximo intérprete do Cavaleiro das Trevas, o filme Drop: Ameaça Anônima passou a ganhar atenção inesperada entre fãs após impulsionar o nome de Brandon Sklenar como possível Batman do novo DCU.

O thriller de 2025, inicialmente pouco comentado no circuito comercial, acabou funcionando como uma vitrine para o ator em meio às discussões sobre o futuro do personagem.

A escolha do novo Batman do DCU segue como uma das decisões mais delicadas da nova fase comandada por James Gunn. Sem anúncios oficiais até o momento, especulações crescem nas redes sociais e fóruns especializados, onde performances recentes de atores passaram a ser analisadas como possíveis “testes” não oficiais para o papel.



O suspense em questão é Drop: Ameaça Anônima, produção pouco comentada no circuito comercial, mas que colocou Brandon Sklenar no radar dos fãs como um dos fancasts mais consistentes para viver Bruce Wayne.

O longa acabou funcionando quase como um teste não oficial para o DCU. O ator passou a ser ainda mais comentado após o sucesso comercial do filme A Empregada, que ampliou sua visibilidade junto ao público.

Ao contrário de Superman, que costuma ter versões mais definidas entre o repórter Clark Kent e o herói clássico, Batman carrega inúmeras interpretações possíveis.

Do tom excêntrico de Michael Keaton ao estilo mais sombrio e introspectivo de Robert Pattinson, o personagem permite leituras radicalmente diferentes, justamente o ponto em que Sklenar passou a chamar atenção entre os fãs.

Batman já tem um favorito?

Em A Empregada, o ator demonstra uma dualidade intensa, transitando entre contenção e fúria descontrolada, característica frequentemente associada às versões mais psicológicas do herói. A atuação evidencia a capacidade de explorar conflitos internos e camadas emocionais mais densas, indo além do arquétipo tradicional do vigilante silencioso.

Outro fator apontado pelo público é a presença física do ator. Parte do fandom há anos defende um Bruce Wayne mais imponente, e Sklenar se encaixa nesse perfil com facilidade. Com visual ajustado, cabelo escuro e aparência mais polida, ele se aproxima da imagem clássica do bilionário playboy que funciona como fachada para o protetor de Gotham.

Apesar do crescimento do apoio ao nome de Sklenar, novos fancasts começaram a ganhar força recentemente, incluindo Paul Anthony Kelly, destaque da série American Love Story, lançada recentemente no Disney+. O aumento das especulações amplia a concorrência e mostra como o debate permanece aberto entre os fãs.

Outros nomes também seguem circulando nas discussões, como Lee Pace, reforçando o tamanho da expectativa em torno do anúncio oficial. Independentemente da escolha, a decisão da DC Studios tende a dividir opiniões entre diferentes gerações de espectadores.

Ainda assim, o thriller esquecido de 2025 demonstra que a próxima grande aposta da DC pode surgir fora dos grandes blockbusters. O próprio caminho recente do estúdio aponta nessa direção: Superman (2025) escalou David Corenswet após o destaque do ator em Pearl (2022), mostrando que performances menores podem redefinir grandes franquias.

O único filme do DCU até o momento, Superman, está disponível na HBO Max.