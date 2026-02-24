Menu
PARA VER HOJE

Ação, espionagem e romance: a série viciante da Netflix que vai te prender

Série ganhou uma nova temporada em 2026

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

24/02/2026 - 8:55 h




A terceira temporada de ‘O Agente Noturno’ chegou ao catálogo da Netflix na última quinta-feira, 19. A série, que reúne ação, espionagem, intrigas políticas e uma pitada de romance, se tornou um dos maiores sucessos da gigante do streaming — e atualmente lidera o top 10 das séries da plataforma no Brasil.

O programa acompanha Peter Sutherland (Gabriel Basso), um agente de baixo escalão do FBI que trabalha no porão da Casa Branca. Seu trabalho era vigiar um telefone que nunca tocava. Até que, no início da primeira temporada, a ligação finalmente acontece.

Do outro lado está Rose Larkin (Luciane Buchanan), uma especialista em segurança digital que se vê perseguida por assassinos. A partir daí, os dois passam a investigar uma trama que ameaça os Estados Unidos.

Na segunda temporada, a série apresenta Alice (Brittany Show), que assume o papel de mentora de Peter. Eles seguem para Bangkok em uma missão secreta contra Warren (Teddy Sears), um oficial de inteligência dos EUA suspeito de vazar informações confidenciais do país.

Assim como na temporada anterior, os agentes enfrentam ameaças constantes ao investigar conspirações e lidam com adversários fortemente armados, em sequências marcadas por ação intensa.

Atriz de Emily em Paris fará filme sobre bastidores caóticos de um clássico
Esse filme de suspense é a escolha ideal para animar sua terça-feira
6 episódios: a série de suspense da Netflix que você termina em um dia

Qual a história da nova temporada?

A terceira temporada de O Agente Noturno traz ainda mais ação, tensão e confrontos políticos. A ausência de Luciane Buchanan chama atenção e confirma que, desta vez, o relacionamento entre Peter e Rose realmente chegou ao fim, o que dá espaço a uma nova personagem: Isabel (Génesis Rodríguez), uma jornalista que acaba se envolvendo na missão.

Em seu novo cargo no governo, Peter é designado para rastrear um agente do Tesouro dos Estados Unidos que fugiu para a Turquia com informações confidenciais depois de matar o próprio chefe.

Conforme a investigação avança, Peter descobre uma rede de desvio de dinheiro ao mesmo tempo em que tenta despistar assassinos de aluguel. Mais uma vez, o agente se vê diante de segredos que ameaçam o governo dos Estados Unidos e precisa decidir de que lado está sua lealdade quando vidas ficam em perigo.

A terceira temporada de O Agente Noturno tem 10 episódios, assim como as outras, e estreou na Netflix em 19 de fevereiro de 2026.

Assista ao trailer da terceira temporada de O Agente Noturno:

