6 episódios: a série de suspense da Netflix que você termina em um dia

A minissérie da Netflix ganhou destaque entre os assinantes ao combinar tensão política, drama psicológico e ação - Foto: Divulgação

Para quem procura uma série curta e envolvente para maratonar sem compromisso longo, Segurança em Jogo segue como uma das produções de suspense mais impactantes disponíveis na Netflix.



A minissérie britânica, lançada originalmente em 2018, ganhou destaque entre os assinantes ao combinar tensão política, drama psicológico e ação em apenas seis episódios.

David Budd é um veterano de guerra que agora trabalha para o Serviço de Polícia Metropolitano de Londres. Quando ele é designado para ser o guarda-costas da secretária do Ministério de Administração Interna do Reino Unido, cuja política representa tudo o que despreza, Budd se vê dividido entre seu dever e suas crenças.



A trama acompanha o veterano de guerra e agora policial Sargento David Budd (Richard Madden), que é promovido a guarda-costas da Ministra do Interior Julia Montague (Keeley Hawes). Ele não esperava, no entanto, que ia ter que lidar, logo depois da promoção, com um ataque terrorista, o crime organizado e policiais corruptos.

Conhecida por seu ritmo acelerado e atmosfera constante de tensão, a série coloca o protagonista no centro de uma rede de conspirações políticas e ameaças à segurança nacional.

Marcado pelo transtorno de estresse pós-traumático após retornar do front, Budd tenta manter o equilíbrio emocional enquanto precisa proteger uma figura pública cujas ideias entram em choque direto com suas próprias convicções.

Mas sua vida profissional sofre uma reviravolta quando é designado para proteger a ambiciosa e controversa Julia Montague em Segurança em Jogo, secretária do Ministério do Interior, conhecida por suas políticas rígidas de segurança e vigilância, exatamente o tipo de política que ele despreza.

Dividido entre o dever profissional e suas crenças pessoais, Budd passa a se envolver cada vez mais nos bastidores do poder britânico. À medida que ameaças reais surgem, a relação entre guarda-costas e ministra se torna mais complexa, ampliando o suspense e os dilemas morais que conduzem a narrativa.

O elenco é liderado por Richard Madden, conhecido por trabalhos em Cinderela, Eternos e na série Game of Thrones. Keeley Hawes interpreta Julia Montague e também participou de produções como Miss Austen, O Mistério de Midwich e Ashes to Ashes.

Sophie Rundle, lembrada por Peaky Blinders e Gentleman Jack, também integra o elenco, ao lado de Gina McKee (Um Lugar Chamado Notting Hill) e Paul Ready (Agente Stone).

Disponível na Netflix, Segurança em Jogo permanece como uma das opções ideais para quem busca um suspense político intenso, com narrativa direta e reviravoltas capazes de prender o espectador do primeiro ao último episódio.