SE LIGA NA DICA!

Esse filme de suspense é a escolha ideal para animar sua terça-feira

Mesmo no início da semana, um suspense brasileiro que já entrou no Top 10 da Netflix surge como a opção perfeita para maratonar

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

24/02/2026 - 5:12 h

Novo filme brasileiro está fazendo sucesso na Netflix
Novo filme brasileiro está fazendo sucesso na Netflix -

Mesmo no início da semana, quando a dúvida sobre o que assistir domina os assinantes da Netflix, um suspense brasileiro tem se destacado no catálogo da plataforma. O filme #SalveRosa, atualmente na oitava posição do TOP 10 do streaming, ganhou espaço entre os títulos mais vistos ao combinar drama familiar, crítica à cultura digital e uma narrativa marcada por tensão crescente.

A produção acompanha Rosa (Klara Castanho), uma influenciadora digital de 13 anos responsável por conteúdos infantis voltados a uma audiência superior a 2 milhões de seguidores. Apesar do sucesso nas redes sociais, a rotina da adolescente é marcada por exaustão e controle rígido exercido pela mãe, Dora (Karine Teles).

Leia Também:

Esse filme escondido de ação da Netflix vai te deixar grudado no sofá
Ator é alvo de racismo durante premiação Bafta
Wagner Moura critica Jair Bolsonaro em premiação internacional

Obcecada pela carreira da filha, Dora supervisiona cada detalhe da vida da jovem, desde alimentação até a presença online, criando uma relação intensa e sufocante. O ambiente familiar, inicialmente apresentado como proteção, aos poucos revela camadas mais sombrias.

A trama ganha novo rumo quando Rosa sofre um desmaio na escola e passa a investigar o próprio passado, levantando questionamentos sobre sua história e sobre os limites impostos pela mãe. A busca por respostas desencadeia descobertas que colocam em risco não apenas a relação entre as duas, mas também a segurança da adolescente.

Com atmosfera psicológica crescente, o longa constrói o suspense a partir de situações cotidianas e conflitos emocionais, explorando temas contemporâneos como exposição precoce nas redes sociais, fama digital e controle parental. A tensão se desenvolve de forma gradual, mantendo o espectador em constante expectativa.

Dirigido por Susanna Lira, com roteiro de Ângela Hirata Fabri e Mara Lobão, o filme é uma produção da Panorâmica Filmes em parceria com a Paramount Pictures. Estrelado por Klara Castanho e Karine Teles, o suspense psicológico retrata os bastidores da fama digital infantil e uma relação familiar marcada por tensões e segredos prestes a vir à tona.

Impulsionado pela repercussão entre os assinantes e já presente entre os conteúdos mais assistidos da plataforma, #SalveRosa se consolida como uma das produções brasileiras em destaque no catálogo e surge como uma opção envolvente para quem procura um suspense atual para assistir nesta terça-feira.

