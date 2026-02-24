Atriz de Emily em Paris fará filme sobre bastidores caóticos de um clássico

Anúncio foi feito pela própria atriz - Foto: Reprodução

Lily Collins, conhecida por seu trabalho em ‘Emily em Paris’, vai interpretar a atriz Audrey Hepburn em um filme sobre os bastidores de ‘Bonequinha de Luxo’, clássico de 1961. Collins também produzirá o longa.

O anúncio foi feito pela própria atriz. No Instagram, ela publicou uma galeria com foto de Audrey Hepburn com o icônico figurino de Holly Golightly junto à matéria do Deadline que revela sua escalação.

“Após quase 10 anos de desenvolvimento e uma vida inteira de admiração e adoração por Audrey, finalmente posso compartilhar isso. Honrada e extasiada são palavras que não chegam nem perto de expressar o que sinto…”, escreveu na legenda.

Ainda sem título oficial, o filme vai narrar a jornada da produção de Bonequinha de Luxo, desde uma pré-produção caótica até problemas durante as gravações. A produção terá roteiro de Alena Smith, criadora da série ‘Dickinson’, com base no livro ‘Quinta Avenida, 5 da manhã: Audrey Hepburn, Bonequinha de Luxo e o Surgimento da Mulher Moderna’, de Sam Wasson, considerado o relato mais completo já publicado sobre a realização do clássico de 1961.

Bonequinha de Luxo

A obra mergulha na Nova York do fim dos anos 1950 e acompanha como a personagem Holly Golightly — jovem socialite de passado nebuloso — redefiniu padrões de comportamento, moda e sexualidade no cinema americano.

O filme, dirigido por Blake Edwards e baseado na novela de Truman Capote, consolidou Hepburn como ícone cultural e fashion global. Indicado a cinco Oscars, venceu nas categorias de Melhor Trilha Sonora e Melhor Canção Original, além de ter sido incluído no National Film Registry dos Estados Unidos em 2012.

Antes de Bonequinha de Luxo, Hepburn já era um dos maiores nomes da Era de Ouro de Hollywood, vencedora do Oscar por ‘A Princesa e o Plebeu’ (1953) e estrela de títulos como ‘Sabrina’ (1954) e ‘Cinderela em Paris’ (1957). No entanto, foi como Holly Golightly — com o vestido preto, o colar de pérolas e a piteira alongada — que seu status de mito foi definitivamente eternizado.