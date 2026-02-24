Nova oferta agressiva da Paramount pela Warner ameaça a Netflix

Nova oferta foi apresentada para impedir acordo da Warner com a gigante do streaming - Foto: AFP

Uma oferta maior pela Warner Bros Discovery foi apresentada pela Paramount Skydance, disse uma fonte familiarizada com o assunto à Reuters na segunda-feira, 23. A movimentação intensifica os esforços para impedir o acordo da proprietária da HBO Max com a Netflix.

A nova oferta da Paramount supera a proposta inicial de US$ 108,4 bilhões, ou US$ 30 por ação, pela empresa inteira, e busca sanar as preocupações da Warner Bros quanto à segurança do seu financiamento, afirmou a fonte.

A Reuters não conseguiu determinar imediatamente como a proposta foi revisada. A Warner Bros. e a Paramount se recusaram a comentar, enquanto a Netflix não pôde ser contatada de imediato.

Escolhida pela Warner Bros. para adquirir os estúdios e os ativos de streaming, a Netflix ofereceu US$ 27,75 por ação em dinheiro, ou US$ 82,7 bilhões, e tem permissão para igualar a última oferta da Paramount, liderada por David Ellison.

Segundo a Variety, a Warner Bros. provavelmente analisará a oferta da Paramount, mas ainda recomendará o acordo com a Netflix aos seus acionistas. A gigante do streaming tem bastante dinheiro em caixa e poderia aumentar sua oferta pela proprietária da HBO Max, enquanto a proposta rival da Paramount é apoiada pelo bilionário Larry Ellison, da Oracle .

A empresa controladora da CBS foi solicitada a apresentar sua "melhor e última oferta" depois que a Warner Bros rejeitou uma proposta aprimorada que incluía o pagamento da multa rescisória de US$ 2,8 bilhões à Netflix e a adição de uma "taxa de ajuste" trimestral de 25 centavos por ação a partir do próximo ano para compensar os acionistas da Warner Bros por qualquer atraso na conclusão do negócio.

De acordo com a Warner Bros., a oferta da Paramount, feita em 10 de fevereiro, ainda fica aquém do que seu conselho consideraria uma proposta superior e deu um prazo de sete dias, até 23 de fevereiro, para o envio de uma oferta revisada.

Analistas da MoffettNathanson haviam afirmado anteriormente que uma oferta da Paramount na faixa de US$ 34 por ação encerraria a disputa e "evitaria mais debates sobre o valor da Discovery Global".

O objetivo da Warner Bros é desmembrar seus ativos de TV a cabo, como CNN e HGTV, e criar a Discovery Global, que poderia render entre US$ 1,33 e US$ 6,86 por ação, de acordo com estimativas da Warner Bros.

A Netflix afirmou que sua oferta proporciona aos acionistas da Warner Bros. um potencial de ganhos adicionais com a cisão da Discovery Global, que, segundo a WBD, agregará valor ao conferir à nova empresa maior flexibilidade estratégica, operacional e financeira. Contudo, a Paramount afirmou que o segmento de TV a cabo, central para a oferta da gigante do streaming, é praticamente inútil.

Liderada por David Zaslav, a Warner Bros. ficou sob pressão da Ancora Capital depois que o investidor ativista adquiriu uma participação de aproximadamente US$ 200 milhões na proprietária da HBO e acusou a empresa de não se engajar adequadamente com a Paramount .

O investidor alertou que, se a Warner Bros. se recusar a retomar as negociações com a Paramount, votará contra o acordo com a Netflix e responsabilizará o conselho de administração da empresa durante sua assembleia anual.

As ações da Paramount subiram 1,3%, para US$ 10,70, no pregão estendido.

Oferta da Netflix

O destino da oferta da Netflix será decidido pelos acionistas da Warner Bros. em 20 de março, sendo a votação considerada um momento crucial na acirrada disputa para selar o futuro de um dos estúdios de cinema mais icônicos de Hollywood.

A aprovação dos investidores daria impulso ao negócio, mas ele ainda enfrentaria um escrutínio intenso das autoridades de concorrência dos EUA e da Europa, que precisam avaliar se a combinação do poder global de streaming da Netflix com os ativos centenários do estúdio Warner Bros reduziria a concorrência ou limitaria as opções do consumidor.

Um grupo bipartidário de legisladores manifestou preocupação com os potenciais danos aos consumidores e aos criativos.

A Paramount afirmou já ter obtido a aprovação para investimento estrangeiro na Alemanha e estar em negociações com órgãos reguladores antitruste nos EUA, na União Europeia e no Reino Unido. Além disso, tem argumentado repetidamente que possui um caminho mais claro para a aprovação regulatória do que a Netflix.

A proposta da Paramount criará um estúdio maior que a líder de mercado Disney e fundirá duas grandes emissoras de TV, o que, segundo alguns senadores democratas, controlará "quase tudo o que os americanos assistem na TV".

Isso também entregará o controle da CNN aos Ellisons, de tendência conservadora, logo após eles terem adquirido a CBS News e nomeado Bari Weiss como sua editora-chefe.

Gigante do streaming

Uma fusão com a HBO Max tornaria a Netflix a maior plataforma de streaming global, com aproximadamente meio bilhão de assinantes. O co-CEO da empresa, Ted Sarandos, expressou confiança na aprovação da proposta, afirmando que ela seria melhor para Hollywood, pois evitaria cortes de empregos em uma indústria já afetada pela redução das produções e pela irregularidade nas bilheterias.

Durante as negociações do acordo, a Netflix disse que a possível combinação de seu serviço de streaming com o HBO Max beneficiaria os consumidores, reduzindo o custo de um pacote completo.

Mas o argumento de que precisa da Warner Bros para competir com o YouTube, o distribuidor de TV mais assistido dos Estados Unidos, provavelmente enfrentará resistência do Departamento de Justiça.

O Departamento de Justiça dos EUA está examinando — como parte de sua revisão regulatória — se a Netflix se envolveu em práticas anticoncorrenciais.

A Netflix citou estatísticas da empresa de análise de mídia Nielsen que afirmam que o YouTube do Google detém mais tempo de visualização em televisores americanos do que outros serviços de streaming.