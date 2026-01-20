Netflix toma decisão crítica em acordo para compra da Warner Bros.

Novela de compra entre Warner e Netflix ganha mais um capítulo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A novela pela compra da Warner Bros. Discovery (WBD) ganhou mais um capítulo nesta terça-feira, 20. A motivação para isso seria uma mudança no modelo do pagamento que seria feito pela Netflix.

De acordo com a revista Deadline, a Netflix teria revisado o acordo da aquisição e alterado a forma de pagamento para 100% em dinheiro.

Vala ressaltar que a nova proposta mantém a avaliação da Warner em US$ 27,75 por ação, mas elimina a parcela de US$ 4,50 que seria paga em ações da Netflix, visando uma maior segurança financeira aos acionistas.

Entenda o acordo

O acordo é avaliado em US$ 82,7 bilhões, focando exclusivamente no estúdio de cinema e no braço de streaming da Warner. Vale ressaltar que a Discovery Global, que controla canais como CNN, TNT e Food Network, não está incluso no pacote e vai passar por um processo de separação nos próximos meses.

Estimativas apontam que as ações desta nova empresa independente podem valer entre US$ 1,33 e US$ 6,86 cada.

Aprovado por unanimidade pelos conselhos de ambas empresas, o acordo da Netflix agora aguarda:

A conclusão do spin-off da Discovery Global;

Aprovação regulatória (com atenção especial à postura do governo Trump);

Votação dos acionistas, prevista para abril de 2026.

Pressão no mercado

A mudança na proposta da Netflix causa uma pressão sobre a Paramount Skydance, que lançou uma oferta hostil por todo o conglomerado WBD, incluindo os canais a cabo, por US$ 30 por ação.