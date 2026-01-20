Oscar ou Copa do Mundo? Wagner Moura revela preferência de vitória

Apaixonado por futebol, Wagner Moura foi colocado em uma verdadeira saia justa - Foto: AFP

Wagner Moura precisou encarar uma pergunta difícil durante sua participação no podcast americano Men in Blazers: ele preferiria vencer o Oscar de Melhor Ator em 2026 ou ver o Brasil conquistar mais uma Copa do Mundo? Apaixonado por futebol, o ator se viu em uma verdadeira saia justa e demorou para decidir, já que as duas possibilidades mexem diretamente com a autoestima do país.

O momento aconteceu em meio ao bom momento vivido por Wagner, que venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama por O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, e aparece bem cotado para disputar uma vaga no Oscar do próximo ano. Os indicados serão anunciados na próxima quinta-feira, 22.

Mesmo sem ter a indicação confirmada, o ator já vem comentando sobre o peso simbólico de levar a estatueta, destacando que a vitória teria um significado especial para os brasileiros.

Ao mesmo tempo, Wagner lembrou como o país também vive a expectativa de voltar a comemorar um título mundial no futebol, algo que não acontece desde 2002, quando a Seleção venceu sua última Copa.



Na hora de escolher apenas uma opção, a resposta virou um impasse. Wagner explicou que as duas conquistas representariam muito para o Brasil, mas acabou optando por não abrir mão de nenhuma delas. “Já ganhamos muito no futebol, mas, de toda forma, eu escolheria as duas opções”, apontou o ator.

Na sequência, ele detalhou por que um prêmio desse porte no cinema poderia ir além da carreira pessoal e atingir um impacto coletivo.

“Um artista ganhando um prêmio seria muito importante. Seria incrível para mim e para minha carreira, mas seria incrível para o país e para enfrentar a ideia de que apenas jogadores de futebol, músicos ou pilotos de corrida podem alcançar o sucesso. Seria um momento novo para nossa autoestima“, pontuou.

Ainda durante a participação no podcast, Wagner também comentou sobre outros temas envolvendo o futebol. Torcedor assumido do Vitória, o ator falou sobre a relação com o clube e reforçou o quanto o esporte segue sendo parte essencial de sua vida, mesmo com a carreira internacional em alta.

Assista o episódio do podcast com Wagner Moura: